Misiones adhirió al acuerdo federal contra la violencia de género

martes 09 de marzo de 2021 | 6:05hs.

Misiones se sumó al compromiso federal para que Nación y provincias encaren en forma conjunta una serie de acciones para prevenir, tratar y erradicar la violencia de género, que quedó plasmado en un documento firmado ayer en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.



El documento, denominado Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la Violencia de Género”, establece que los diferentes organismos del Estado “tienen la obligación de construir la confianza necesaria para que toda persona en situación de violencia de género sienta que tiene dónde pedir ayuda y dónde encontrar acompañamiento y protección”.



También promueve una rápida gestión de los casos de violencias por motivos de género en el Poder Judicial de cada provincia, el fortalecimiento de la capacitación en la temática en las fuerzas policiales y facilitación la realización de denuncias en casos que involucren a miembros de fuerzas de seguridad.



Ayer al mediodía, el gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad participó personalmente del acto de firma del acuerdo federal al que suscribieron todas las provincias, sólo que algunas lo hicieron de manera remota desde sus jurisdicciones y otras en forma presencial, en una ceremonia que fue encabezada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.



El gobierno nacional eligió el Día Internacional de la Mujer para la firma del acuerdo con el que intenta dar una respuesta integral a la compleja realidad que viven millones de mujeres del país, no sólo por ser víctimas de femicidios y maltrato físico, sino también en todo tipo de violencias que ocurren en la falta de acceso a los derechos esenciales de salud, educación y justicia, donde siempre hay más postergación para las mujeres.



“Poner fin a la desigualdad”

“Del mismo modo que construimos memoria, verdad y justicia para los delitos de lesa humanidad, comprometámonos a ponerle fin a la desigualdad en razón del género, a construir una sociedad igualitaria, a no discriminar a nadie por su condición de género, y a ser la sociedad justa que nos merecemos”, exhortó Fernández durante el acto.



“La lógica patriarcal ha generado un sinfín de injusticias, de destratos, y se ha llevado vidas, se ha lastimado la salud de las mujeres. Hemos llegado a un punto en el que si queremos entrar en la modernidad y sentirnos orgullosos, lo primero que tenemos que hacer es poner a todos en un plano de igualdad cualquiera sea su género”, afirmó el mandatario nacional.



Luego dijo que “hay situaciones de violencia de género en los que la reacción estatal es lenta o no existe”, y recordó los casos de los femicidios de Úrsula Bahillo y de Micaela García.



Por eso convocó a los gobernadores a “armar una política de Estado que nos lleve a acordar que hay cosas que en ningún rincón de la Argentina vamos a tolerar”, sostuvo en relación a la desigualdad por razones de género.



Además de Herrera Ahuad, también participaron en forma presencial los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires); Jorge Capitanich (Chaco); Mariano Arcioni (Chubut); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa), Omar Gutiérrez (Neuquén); Arabela Carreras (Río Negro); Sergio Uñac (San Juan); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra Del Fuego) y Juan Manzur (Tucumán).

Los ejes del acuerdo