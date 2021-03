Ganancias: el nuevo piso será retroactivo a enero de 2021

martes 09 de marzo de 2021 | 6:02hs.

El proyecto de reforma al impuesto a las Ganancias se comenzará a debatir hoy en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y la entrada en vigencia será retroactiva a enero pasado, con lo cual a los trabajadores que perciben hasta 150 mil pesos de salarios brutos se les reintegrará la suma que se les descontó de sus salarios a lo largo del primer trimestre del año.



El análisis de la iniciativa que busca un alivio fiscal para más de un millón de trabajadores se abrirá hoy a las 15 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo, con las exposiciones que brindarán el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de la Afip, Mercedes Marco del Pont.



También expondrán en el plenario -conducido por los legisladores oficialistas Carlos Heller (Presupuesto) y Vanesa Siley (Trabajo)-, el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.



El oficialismo aspira a tener aprobada la ley antes de que finalice el corriente mes, de manera que con el sueldo de abril se pueda devolver el dinero retenido en concepto de ganancias y eso tendrá un impacto en los salarios de los empleados y jubilados.



El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, señaló que “el Congreso tiene la oportunidad de mostrar qué rápido y bien resuelve una demanda histórica de trabajadores y clase media desde que nació la tablita de (el ex ministro de Economía José Luis) Machinea. Este es el recorte más fuerte del impuesto a las ganancias a los trabajadores. Cumplimos la palabra empeñada”,.



La intención del oficialismo es realizar una ronda de consultas a lo largo de la actual semana y emitir dictamen si es posible.



De no ser posible esto último, la idea es firmar el despacho entre el 15 y el 16 de marzo, previo a su tratamiento en el recinto de sesiones el miércoles 17 o el jueves 18.



La agenda económica que debatirá el Congreso fue motivo ayer de un desayuno que compartieron el presidente Alberto Fernández con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, en el que establecieron que se priorizarán los proyectos que pueden dar un alivio fiscal a la clase media, como la reforma al impuesto a las Ganancias y del régimen de Monotributo.



El proyecto sobre Ganancias que impulsa el oficialismo busca modificar el artículo 30 para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto, con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos brutos.



Esta medida -según los cálculos del oficialismo- beneficiará a 1.267.000 personas, del total de dos millones de asalariados registrados que hoy pagan ese tributo.



Como se trata de un impuesto anual será retroactivo al primero de enero, con lo cual se devolverá el dinero que se ha descontando de los salarios en el primer trimestre y se excluirá del calculo del gravamen el aguinaldo de los que están beneficiados con esta medida.



Los mencionados beneficios, que fueron incorporados teniendo en cuenta pedidos de la CGT y legisladores tras mantener reuniones con el presidente de la Cámara, ya han sido validados con el Ministerio de Economía y AFIP”, transmitieron desde la presidencia de Diputados a través de un comunicado.



La aplicación retroactiva de la ley y que el aguinaldo quede exento del tributo en los salarios de hasta 150 mil pesos brutos, representará que el Estado promoverá un impacto positivo en los bolsillos de trabajadores y jubilados de alrededor de 10.000 millones de pesos, según estimó el equipo técnico del presidente de la Cámara, Sergio Massa.



La exención de Ganancias para el medio aguinaldo fue uno de los cambios que los gremialistas propusieron a Massa en una reunión que mantuvieron la semana pasada.