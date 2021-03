Losardo no continuará y ya buscan reemplazante

martes 09 de marzo de 2021 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández confirmó ayer que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, le pidió la semana última “dejar el cargo”, por lo que anticipó que deberá encontrar un “reemplazante” para ese puesto.



“Me ha planteado la semana pasada su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud. Marcela no viene de la política y está agobiada”, reseñó el presidente en una entrevista con C5N, en la que ratificó que, de todos modos, quiere que Losardo “siga trabajando” en el equipo de gobierno.



“Tengo 40 años de vida profesional con ella. Ella me ha manifestado su decisión y vamos a ver cómo lo ordenamos. Quiero que siga trabajando conmigo y no quiero que se vaya”, dijo el mandatario.



En paralelo, el presidente reiteró la postulación del juez Daniel Rafecas a la Procuración General de la Nación. “Sigue siendo mi candidato”, expresó Fernández acerca del magistrado. Para acceder al cargo, el Senado deberá aprobar su pliego, que, de momento, se encuentra trabado.