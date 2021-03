Preocupación por consumo alto de alcohol en el UPD

martes 09 de marzo de 2021 | 6:04hs.

El último primer día (UPD) es una festividad que con los años se volvió muy popular entre los adolescentes que cursan el último año de la secundaria y es visto con gran preocupación por el alto grado de consumo de alcohol que se da en esos encuentros.



En ese contexto, Laura Sánchez Valtier, psicopedagoga del Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de la provincia, hizo hincapié en la responsabilidad de los adultos “que tenemos que tener la importancia y la injerencia en esto, no podemos estar mirando para otro lado”.



En diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, la profesional contó acerca de una encuesta que se hizo al respecto hace al menos unos 20 días. El cuestionario estaba dirigido a los adolescentes de manera individual, virtual y anónima.



“Lo que pudimos ver es el nivel de acompañamiento del adulto, de los padres. El 61% contestó que sus padres no los ayudaría en la organización de estos eventos y el 31% respondió que sí”, expresó.



Y en esa misma línea, agregó: “El adulto no está ajeno a esto, muchas veces facilita, habilita y sostiene estas prácticas. Lo importante es que no estamos en contra de estos encuentros, sino que se den en el marco de lo que nosotros llamamos prácticas de cuidado y donde los jóvenes reconozcan al adulto como una persona donde encontrar contención, confianza, seguridad y acompañamiento”.



“El adulto no es el compinche, debe poner los límites y más en estas situaciones donde se produce un alto nivel de consumo de sustancias”, destacó la profesional.



En ese contexto, sugirió que estos eventos se institucionalicen para poder trabajar durante todo el año estas cuestiones donde se articule a la familia con la escuela para reflexionar y dialogar.