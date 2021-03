Arrancan hoy las clases y las escuelas ajustaron detalles de la presencialidad

martes 09 de marzo de 2021 | 6:07hs.

Después de casi un año de que los pupitres y los cuadernos se mudaran a las casas y las maestras cambiaran el pizarrón por la computadora, comienzan hoy las clases en Misiones con la alternancia entre la presencialidad y la virtualidad, en el marco de una educación cuidada y segura para toda la comunidad.



Es por ello que en estas últimas semanas maestros y directivos estuvieron poniendo a punto y evaluando los protocolos de las diferentes instituciones educativas a los fines de que el recibimiento de sus estudiantes sea óptimo. Algunas lo estuvieron haciendo hasta ayer, pese a que había asueto por el Día Internacional de la Mujer, como es el caso de la escuela primaria 504 de Posadas.



“Tenemos una ansiedad muy grande esperando a los niños porque nosotros sufrimos igual que ellos y sus familias. Sin los niños la docencia no tiene sentido y tenemos mucha alegría y rogando también que nos cuidemos entre todos”, expresó a El Territorio Ivone Lenz, directora del establecimiento.



La Escuela N° 504 tiene una matrícula de 480 niños, pero no todos los padres optaron por la presencialidad. Por ello acudirán a las aulas 240 chicos por día, 120 por cada turno. Aquí no se reducirán los horarios sino que los chicos ingresarán a las 7.30 y saldrán a las 11.40.



Todo el cuerpo educativo de la escuela asumió el compromiso de poner a punto las instalaciones acorde al protocolo que difundió la provincia. Se hicieron señalizaciones pintadas en los pisos de adentro y afuera, se colocó cartelería orientativa en los ingresos y en cada aula con mensajes sobre los cuidados.



“Para el ingreso tenemos en la vereda marcadas las burbujas donde van a estar agrupados los niños con el distanciamiento, entre nueve y diez niños que van a estar ubicado en el sector específico por grado y sección. Aquí los recibe la maestra y van a ingresar con el distanciamiento para proceder a la sanitización de las manos y a la toma de temperatura, ya tenemos asignado el personal que se va a ocupar de eso con los elementos de protección correspondientes”, explicó la directora.



En la entrada también tienen barbijos disponibles para los niños que no los tengan. Esto es parte de los insumos que les proveyó el Ministerio de Educación para la protección e higiene.



Asimismo, la escuela tiene delimitado con flechas verdes el espacio que es para ingresar a la escuela y con amarillo el que es para salir. En su patio interno, están marcadas las burbujas donde cada grado estará durante el recreo “y delante de cada salón también se delimitó. Están señalizados los sanitarios y los bebederos”.



Hace dos años, previo a la pandemia por el coronavirus, la escuela implementó dispensadores con alcohol en gel para la sanitización de las manos por lo que se espera que siga siendo un hábito bien aprendido por los pequeños.



Por otra parte, Lenz reconoció que uno de los desafíos más grandes será contener los abrazos y los besos que estuvieron en pausa durante tanto tiempo. Sin embargo, aseguró que será el sacrificio que permitirán puesto que respetarán a rajatabla el protocolo para evitar los contagios.



También se refirió a las cosas que van a tener que cambiar de ahora en adelante. Los padres ya no podrán ingresar a la escuela con sus hijos como antes, deberán dejarlos e irse, al igual que a la salida.



Acto oficial en Gobernador Roca

El acto oficial de apertura del ciclo lectivo 2021 será hoy en la Escuela N° 17, Ciudad de Palencia, del municipio de Gobernador Roca. Comenzará a las 9.30 y estarán presentes, además del gobernador, Oscar Herrera Ahuad, las autoridades educativas.



La vuelta a clases también se espera con gran expectativa por las autoridades. En ese marco, el ministro de Educación, Miguel Sedoff, compartió con El Territorio: “Es un inicio diferente del que venimos acostumbrados.



El desafío de este año es un regreso a la presencialidad plena pero cuidada con los protocolos correspondientes sabiendo que es un proceso que va a ir hacia recuperar el espacio escolar como un espacio de encuentro, rector y ordenador de la sociedad y el lugar donde los estudiantes quieren estar y faltó el año pasado”.

Autoconvocados van al paro

En la jornada de hoy los docentes autoconvocados no iniciarán las clases presenciales y llevarán a cabo un paro de 48 horas en reclamo a respuestas del gobierno provincial por la última propuesta que este grupo había elevado.



El gobierno y la mayoría de los gremios como UDPM (Unión de Docentes de la Provincia de Misiones) firmaron la oferta salarial realizada a mediados de febrero llevando el aumento del 20 al 25%.



“Pretenden que aceptemos una paritaria del 25% cuando la inflación proyectada para 2020 roza el 40%”, manifestaron los autoconvocados.



“Convocamos a los trabajadores de la educación a seguir luchando por un salario básico de 18.600”, señalaron.



Habrá movilizaciones y corte de ruta en diferentes puntos de la provincia. Por ejemplo, uno de los puntos en los que se interrumpirá el tránsito será en el peaje en Santa Ana.

Los puntos que serán indispensables