Covid: Misiones envió muestras al Malbrán para análisis de mutaciones

martes 09 de marzo de 2021 | 6:05hs.

Las variantes del coronavirus que surgió en Wuhan, China, hace más de un año son mutaciones o cambios en el genoma del virus. A mayor cantidad de mutaciones, más compleja puede resultar la variante. De allí el riesgo latente de reinfección de la enfermedad, que, lejos de desaparecer, adopta nuevas formas aferrándose a la humanidad.



Actualmente, en el mundo hay cinco variaciones confirmadas y una en estudio: la variante identificada en Reino Unido, la de Sudáfrica, las dos de Brasil (Manaos y Río de Janeiro) y la de California (Estados Unidos). Se encuentra en investigación una posible variante proveniente de México.



En tanto, hasta el momento, en la Argentina fueron detectadas la variante de Reino Unido -en un argentino residente en aquel país que arribó a la Argentina desde Alemania- y las dos brasileñas de viajeros provenientes de ese país: la variante 501Y.V3, linaje P.1 (Manaos) y la variante P.2 (Río de Janeiro).



En ese marco se impone el interrogante de qué pasa con Misiones, teniendo en cuenta el límite con Brasil y la frontera porosa. “Misiones no tiene ningún caso notificado de las otras variantes de Covid”, señalaron a El Territorio desde el Ministerio de Salud Pública, al tiempo que señalaron que se envían al Instituto Malbrán, en Buenos Aires, muestras aleatorias de los casos positivos de Covid “siempre para secuenciar”.



A nivel local, el centro de referencia de procesamiento de muestras es el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi), que funciona en el predio del Hospital Escuela Ramón Madariaga y forma parte de la Red Nacional de Vigilancia de Virus Respiratorios. Consiguió ese estatus el 27 de marzo del año pasado, cuando el Malbrán lo validó para procesar las muestras de PCR para diagnosticar coronavirus.



“Cuando tenemos algún paciente que viene del exterior y es positivo para Covid, tenemos que enviar la muestra al Malbrán para secuenciar”, aseguró Oscar Lezcano, coordinador del Lacmi.



Y detalló “enviamos dos muestras para secuenciación. Todavía no nos enviaron los resultados, pero lo más importante es que carguen en el Sisa (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina) el resultado de la secuenciación”.



Por su parte, Diego Ojeda, doctor en virología molecular e integrante del laboratorio de Andrea Gamarnik en la Fundación Instituto Leloir (FIL), expuso la premisa que manejan en el laboratorio. “Sabemos que en Buenos Aires está circulando la variante de Manaos, entonces nos preguntamos por qué no circularía en Misiones, que está más cerca, limita con Brasil. Así que tenemos esa hipótesis de que la variante de Manaos sí está circulando en la provincia”, sostuvo en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.



Ojeda es miembro del equipo que desarrolló el primer test serológico argentino para Covid-19 y fue elegido en 2020 como ganador del certamen Misionero del Año, que organiza el decano del periodismo provincial.



La comunidad científica observó y confirmó mutaciones en el Sars-Cov-2 -el virus que causa el Covid- debido a procesos de evolución y adaptación.



“A medida que el virus va pasando de un ser humano a otro se incorporan modificaciones, sobre todo en un virus como este que es ARN, no es ADN, que es más estable. Estas mutaciones naturalmente se van a generar y aumenta la probabilidad en cuanto comience a replicarse cada vez más. En pacientes con una infección persistente es más probable que padezcan una variante que aquellos que tengan el virus por dos o tres semanas. La mayoría de las mutaciones se van incorporando unas con otras. Una mutación ayuda a otra mutación para perpetuarse y así es como se generan nuevas variantes. La variante de una cepa es un conjunto de mutaciones”, señaló.



Consultado sobre la secuenciación, desarrolló: “El secuenciado del genoma del virus consta particularmente, en primer lugar, de extraer el material genético del virus a partir de los hisopados. Cada vez que una persona se hisopa se puede hacer la determinación de si tiene carga viral y también se puede almacenar el hisopado para hacer la secuenciación del virus. En esa secuencia se buscan justamente las mutaciones nuevas que aparecen. Siempre se compara la cepa de Wuhan, que sería la ancestral, y se compara con otras para ver si hay diferencias”.



“La pregunta que todos los científicos a nivel mundial nos estamos haciendo es si las vacunas que hay en la actualidad sirven para estas nuevas cepas y estamos trabajando en ese sentido. Hay parte del grupo que trabaja en secuenciar todos los virus que están dando vueltas. Sabemos que las variantes de Reino Unido y de Manaos están circulando en Argentina, también en Misiones. Entonces el próximo paso que estamos haciendo nosotros, particularmente en nuestro laboratorio, es ver si el suero de los vacunados puede neutralizar esos virus. Llevamos las secuencias de esos virus a unas partículas neurovirales y las exponemos y vemos si puede neutralizar las células”, explicó el oriundo de Puerto Rico y egresado de la Facultad de Exactas de la Unam.



“Estamos desarrollando las herramientas y en un mes y medio tendremos las conclusiones. Porque estamos estudiando especialmente las variantes que están circulando en Argentina”, agregó el investigador desde Buenos Aires.