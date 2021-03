Crisis en Paraguay: siguen los cambios en el gabinete

martes 09 de marzo de 2021 | 6:02hs.

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, avanzó ayer con dos designaciones en su gobierno, el jefe de Gabinete y el ministro de Salud, después de impulsar la renuncia de cuatro de sus integrantes, mientras parte de la oposición ratificó que presentará un pedido de juicio político contra el mandatario y cientos de ciudadanos volvieron a protestar en las calles por el manejo de la pandemia y lo que consideran hechos de corrupción.



Ante la ratificación del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) -que está dividido en cuatro subbloques pero que actuarán juntos- de que irá por el juicio a Abdo Benítez y al vice Hugo Velázquez se vuelve clave qué hará Honor Colorado, la pata del oficialismo que responde al ex presidente Horacio Cartes, cuyo domicilio volvió ayer a ser destino de algunos grupos de manifestantes.



Abdo Benítez designó como jefe de Gabinete a Hernán Huttemann, en lugar de Juan Villamayor, uno de los más cuestionados de sus funcionarios cercanos, y a Julio Borla como titular de Salud en reemplazo de Julio Mazzoleni, sobre quien recaían las mayores quejas sobre el manejo de la pandemia.



El viernes pasado, cuando el Senado votó -con respaldo de parte de la bancada colorada- una resolución que recomendaba cambios en Salud también se instaba a la salida de Borla, hasta ayer viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social.



Las movidas buscan contener un generalizado descontento, que se expresó todo el fin de semana con protestas y manifestaciones de sectores convocados por redes sociales, y que pasearon sus quejas por el Congreso, la residencia presidencial Mburuvicha Róga, la sede central de la Asociación Nacional Republicana (el nombre oficial del Partido Colorado) y la casa particular de Cartes.



En manos de Cartes parece estar, en alguna medida, el destino del presidente Abdo Benítez porque los liberales ratificaron ayer en conferencia de prensa que formalizarán un pedido de juicio político a Abdo Benítez.



Del total de 80 diputados, se necesitan 53 para aprobar un enjuiciamiento. El PLRA suma 29, y si se pliegan las bancadas de Patria Querida y Hagamos se llega a 37, por lo que resultan clave los votos del sector cartista, que por ahora insiste en que espera ver el contenido de la acusación y el final del proceso de cambios en el Ejecutivo.



El diario ABC Color, sin embargo, dio por hecho que el cartismo no acompañará un juicio político, pero sí exigirá más cambios de funcionarios porque considera insuficientes los promovidos hasta ahora por Abdo Benítez.



Si acaso el juicio político tuviera algún éxito y presidente y vice salen de sus cargos, quedaría a cargo del Ejecutivo el hasta ahora jefe del Congreso, Oscar Salomón, quien debería llamar a elecciones en 90 días.



Para peor, también la Unión Industrial Paraguaya (UIP) se sumó a los reclamos de la oposición y de otros varios sectores para que se pongan en marcha “cambios en las instituciones” en el país.



Las protestas se repitieron ayer, por cuarto día consecutivo, en los alrededores del Congreso y la casa de Cartes, hasta donde llegaron cientos de ciudadanos, sobre todo jóvenes, con banderas paraguayas y camisetas.