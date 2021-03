martes 09 de marzo de 2021 | 6:01hs.

El festejo del final sintetizó el desahogo de un plantel que venía golpeado y sigue en zona de riesgo, pero al menos demostró (y se demostró) que puede luchar por evitar el cruce por la permanencia, el objetivo trazado para afrontar el último tramo de la competencia.



Ayer, no sin gran esfuerzo, Oberá Tenis Club (OTC) se impuso por 71 a 68 ante Atenas de Córdoba, en un partido válido por las revanchas de la fase clasificatoria de la Liga Nacional de básquet.



Con este resultado, el representante misionero se impuso ante un rival directo en la lucha por evitar la penúltima ubicación de la zona única y, a la vez, un hipotético enfrentamiento con el último para no descender.



Cuando restan siete fechas para cerrar la fase clasificatoria, el Celeste ostenta un record de 9 triunfos 22 derrotas, por debajo de Ferro (10-21) y Atenas (10-20).



En consecuencia, matemáticamente aún tiene chances de escalar algo más para sortear el cruce con Weber Bahía (4-27), quien está sentenciado a jugar por la permanencia.



Y en la víspera los dirigidos por Leandro Hiriart dieron muestra de estar compenetrados con el objetivo y ganaron un partido clave en dos aspectos: para la tabla y en lo anímico.



En la primera mitad hubo una leve superioridad del rival, que llegó a sacar 12 puntos de ventaja, aunque en el complemento OTC ajustó en defensa y a partir de ello consolidó su rendimiento colectivo.



El norteamericano Anthony Young fue el goleador del juego con 23 puntos, clave en el éxito. Además sumó 12 rebotes, una faceta que realzó su aporte.



Su compatriota Anthony Kent (13) fue el más gravitante en la pintura. También se destacaron los bases Cristian Schoppler (13) y Nicolás Paletta (9 puntos y 10 asistencias).



De menor a mayor

En el inicio del juego quedó plasmada la paridad entre dos equipos necesitados y con record similar. Kent desniveló cerca del canasto, pero del otro lado su compatriota Josh Nzeakor se hizo cargo de la ofensiva de Atenas.



De a poco Young calentó la mano y no falló en sus primeros cuatro lanzamientos de campo, vital para sacar una primera luz de ventaja (12-9).



Fue entonces que el Griego respondió con una andanada de bombas, dos de Bruna y otra de Martínez para cerrar el primer cuarto por la mínima diferencia: 21-20.



En la continuidad, el elenco cordobés encontró variantes para sostener la intensidad, Machuca lastimó desde el perímetro y metieron un parcial de 9-2. Así lograron la máxima diferencia (38-26).



OTC tardó en volver al juego, para lo que fue clave la puntería de Schoppler que aportó dos triples consecutivos para achicar. La contracara fue Enzo Ruíz, que jugó todo el partido, pero apenas anotó un triple en 12 intentos.



Tras el descanso largo, el equipo de la tierra colorada se prodigó en defensa, tanto que solo permitió que le anoten 14 puntos en el tercer cuarto. En ofensiva volvió a las fuentes con Kent en la pintura y achicó la diferencia a la mínima (54-53).



En el último tramo volvió a defender con alma y vida, dejando al rival otra vez en 14 puntos. Young se cargó la ofensiva al hombre, pero con criterio, y el Celeste volvió a festejar. En la continuidad, esta tarde se medirá con Regatas Corrientes, desde las 18 en el estadio de Ferro.