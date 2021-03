Consumidores y comerciantes en alerta por fuertes incrementos

martes 09 de marzo de 2021 | 6:04hs.

El próximo domingo 4 de abril se celebran las Pascuas, con la correspondiente previa Semana Santa. La conmemoración religiosa reúne también una serie de tradiciones culinarias, como los pescados, rosca de pascuas, entre otros.



No obstante, este año la fecha llega con importantes incrementos en los precios, lo que preocupa tanto a consumidores como comerciantes, no sólo en lo que respecta a supermercados sino también a las ferias francas.



En este último caso, José Villasanti, presidente de Ferias Francas de Posadas contó que se trata de acomodar los precios de acuerdo a los aumentos de combustibles o materia prima (en el caso, por ejemplo, de quienes fabrican roscas de pascua, pan, etcétera). Sin embargo, cada vez los incrementos son más altos y dificultan la producción.



“El productor tiene que acomodarse a la realidad que vivimos todos, el productor no tiene un sueldo, tiene que producir y vender; y cuando va a la agropecuaria o a la estación de servicio, continuamente hay aumento”, dijo en diálogo con El Territorio.



Al tiempo que remarcó: “No se trasladan todos los aumentos al producto final porque va a ser más difícil vender, pero cada vez es más pequeña la ganancia y cada vez se complica más movilizarse. Se trata de recuperar por lo menos la inversión”.



En referencia a los alimentos típicos de Semana Santa, manifestó que “se complicaron algunos productos por la sequía, estamos viendo cómo salimos de esto. Lo que más se consume es choclos, quesos, cerdo, pescado que no hay mucho, sólo un productor de Campo Viera que va a traer algo”.



No obstante, Villasanti destacó el acompañamiento constante de los consumidores posadeños que siguen apoyando a los feriantes.



Lácteos y carnes

Por su parte, Nelson Lukoski, empresario supermercadista, enumeró una serie de alimentos que sufrieron importantes aumentos, lo que preocupa sobremanera también a los comerciantes, debido a la constante remarcación en las listas.



“Este año se adelantaron un poquitito a la fecha con los aumentos y en febrero estuvo habiendo aumentos importantes en lácteos, con los quesos principalmente, que aumentaron en febrero entre un 8 y un 10 por ciento, además de sus derivados. Para enero manejábamos precios de 220 el kilo y hoy de 320 es el más barato. La harina y el almidón también tuvieron un aumento del 8 por ciento. Mientras, como suele ocurrir para esta fecha, los huevos también ha vuelto a subir un 10 por ciento”, expresó en el programa Acá te lo contamos, por Radioactiva 100.7.



Asimismo, resaltó que están preocupados desde el sector comercial, puesto que ya en febrero los incrementos fueron importantes, pero la mayoría de las empresas comenzó a mandar nuevamente listas con subas para marzo. “Nos preocupa porque no pasa sólo por remarcar todos los días los precios, hay que reponer mercadería y te encontrás con que aumentó”, sostuvo.



En cuanto a las carnes, Lukoski mencionó que hubo aumentos importantísimos que se sienten en la góndola. “Hoy (por ayer) arrancó con otro aumento. En febrero hubo subas del 10 por ciento y hoy del 5%, que se verán reflejado mañana o pasado. Además, no se consigue suficiente mercadería, hubo escasez la semana pasada, para tomar dimensión, un kilo de pulpa está 800 pesos”, dijo.



Por último, en lo que refiere a chocolatería, dijo que lo que están optando por hacer los comercios es trabajar directamente con los emprendedores locales, ya que los precios de chocolates o huevos de primeras marcas son superlativos. “La gente ha dejado de consumir”, afirmó, en referencia a los huevos de chocolate de mayor valor.