Qué ver, leer y escuchar

martes 09 de marzo de 2021 | 6:00hs.

New Amsterdam

Netflix



El doctor Max Goodwin, un médico recién llegado, rompe las reglas del hospital público más antiguo de los Estados Unidos, con el propósito de desmantelar tanta burocracia y mejorar los servicios hospitalarios.



Manifiesto

Cine.ar Play



La película protagonizada por Iván Moschner y Pompeyo Audivert fue la más vista en la plataforma Cine.ar Play en su semana de estreno. Relata el encuentro de León Trotsky y André Breton en Mexico.



Despertar tu magia

Dafne Schilling



Dafne Schilling nos muestra que el camino espiritual, la confianza y el deseo pueden transformar el miedo en un superpoder. Hace algunos años, Dafne inició un viaje de autoconocimiento. En estas páginas cuenta que todos tenemos el poder curativo.



Los cuatro acuerdos

Miguel Ruiz



El conocimiento tolteca surge de la misma unidad esencial de la verdad de la que parten todas las tradiciones esotéricas sagradas del mundo. El doctor Miguel Ruiz propone poner en práctica estos conocimientos como un modo de vida.



When you see yourself

Kings Of Leon



La banda de Tennessee, Kings Of Leon, lanzó ‘When you see yourself’ (Cuando te ves a ti mismo), el octavo álbum para Caleb Followill y compañía, y sucesor de ‘Walls’, editado en 2016. El registro cuenta con once canciones.



Gente en la calle

Fito Páez-Lali Espósito



Fito Páez suma reproducciones con el video de ‘Gente en la calle’, grabado en colaboración con Lali Espósito. El tema es del nuevo disco de Páez, ‘La conquista del espacio’, que ganó el Grammy al Mejor álbum Pop/rock.