“Debo plata y tengo la casa hipotecada”, contó Inés Estévez

martes 09 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Inés Estévez contó que vive un dramático momento económico: “Debo un montón de plata a mis amigos y tengo la casa hipotecada”, relató la reconocida actriz y cantante de jazz. “Mi último trabajo fue en septiembre de 2019”, señaló para dimensionar cómo la afectó el parate por la cuarentena.



En diálogo con el ciclo ‘Chicas Guapas’, por la pantalla de América, la actriz reflejo que “estoy viviendo de la plata de amigos y de clases, pero eso no alcanza para mantener a mis hijas”.



“Yo mantengo a mis hijas. Y la verdad que sigo estando en graves problemas. Debo un montón de plata a amigos que generosamente me ayudaron. Tengo mi casa hipotecada y dos hijas con discapacidad. Fui por el lado del arte y eso me ayuda a solventar”, remarcó angustiada.



La conductora Lucía Ugarte le preguntó sobre la posibilidad de trabajar en el exterior,: “Cualquier cosa que me dé un poco de dinero ahora. La industria está destruida acá”, respondió y criticó a los sistemas de prestación de salud que cortaron los tratamientos de sus hijas con discapacidad.