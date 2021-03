“Queremos competir de igual a igual”

lunes 08 de marzo de 2021 | 6:01hs.

El ciclo olímpico de la misionera Lourdes Hartkopf y su compañera, la bonaerense Belén Tavella, sube la vara con el Campeonato Mundial de 470, que comienza hoy en las aguas de Vilamoura, Portugal.



Para las chicas, parte del equipo olímpico argentino, esta es sin duda una de las citas más importantes del ciclo pensando en Tokio, en julio, la máxima cita deportiva a la que clasificaron en febrero del 2020, semanas antes del inicio de la pandemia.



“Falta menos para los Juegos. Estamos tratando de mejorar día a día para poder llegar lo mejor posible, porque si bien no falta nada, nos queda mucho trabajo todavía por hacer”, señaló la timonel misionera a El Territorio desde Portugal en la previa al torneo.



Para ambas es un desafío enorme ya que es la oportunidad de medirse con sus rivales directas que estarán luego en las aguas de Enoshima en los JJ.OO.



El Mundial de 470 estrenará hoy el intenso programa de la semana, con regatas que se prolongarán hasta el sábado 13 con la disputa de las Medal Races. “Queremos más que nada ganar experiencia, y compararnos con el resto de los barcos, la idea es poder navegar a la par del resto. Tener la misma velocidad y competir de igual a igual”, compartió la velerista de la Tierra Colorada sobre los objetivos marcados para este importante torneo.



Tanto Lourdes, la única deportista misionera clasificada a Tokio, como Belén llegaron hace dos semanas a Europa para el Mundial y ya la semana anterior tuvieron contacto con el bote al competir en un Grand Prix, en la misma sede mundialista, y finalizaron en la posición 24° con 100 puntos, luego de seis regatas. “Nos fue maso, tenemos que trabajar en unos detalles”, adelantó la posadeña pensando en qué trabajar para el torneo que se inicia hoy.



“Después del Mundial nos volvemos para Buenos Aires, porque el campeonato de España se pasó para octubre y recién nos enteramos que el de Francia, que era el 10 de abril, también se suspendió así que estamos viendo qué hacemos”, aseveró la misionera.



Pero “aún falta definir el campeonato europeo que era en Francia el 10 de mayo, y si bien aún no nos dijeron nada, parece que se cancelaría o se haría en otro lugar y si es así, lo correremos, pero estamos con incertidumbre de vuelta”, añadió la posadeña.



Cuando Lourdes habla de incertidumbre nuevamente, es que la pandemia cambió todo el calendario y los deportistas conviven con el día a día mirando qué se hace y qué no.



Es que el 2020 estuvo marcado a fuego por la duda e inquietud. En febrero, en el Sudamericano de Mar del Plata la misionera, junto a Belén alcanzó el boleto a los Juegos Olímpicos en la Clase 470 y ahí todo se canceló con la llegada de coronavirus al planeta.



Con el pasar de los meses la situación permitió que se habilitaran los entrenamientos para los olímpicos -ambas residen en Buenos Aires- y recién en junio pudieron volver a timonear en el Yacht Club Argentino. Por lo que el Prix de Portugal de la semana pasada y el Mundial de hoy son los primeros roces internacionales desde aquel sudamericano en el que obtuvieron la plaza, desde allí no compitieron más y el tiempo apremia pensando en Tokio.