Otro golpe a la banda que trafica marihuana con la caricatura de Messi

lunes 08 de marzo de 2021 | 6:05hs.

Un camión brasileño con cinco toneladas de marihuana que salió desde Misiones fue incautado en Buenos Aires, luego de una persecución con personal de Afip, Aduanas y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Por el hecho un brasileño de 49 años está detenido a disposición del juez federal Ariel Lijo, a cargo de la pesquisa.



El procedimiento, según detallaron fuentes del caso a El Territorio, es la continuidad de una investigación que ya permitió el secuestro de cerca de 15 toneladas de la droga en varios operativos en distintas partes del país. En las anteriores oportunidades, la droga estaba marcada con etiquetas de Messi y Pablo Escobar Gaviria y estaba destinada a distribuirse en el Conurbano Bonaerense.



Justamente esta megacausa tenía marcado al chofer que fue detenido debido a que en el pasado había manejado camiones que luego fueron incautados; y a su vez el camión que conducía había sido utilizado por choferes aprehendidos en los mencionados procedimientos. Una gran telaraña de líneas y conexiones que los investigadores supieron desentrañar, con los resultados a la vista.



Cuando el conductor ingresó desde Brasil por Santo Tomé (Corrientes) el viernes, Migraciones emitió la correspondiente alerta y entonces se activó el operativo de búsqueda. El camión se dirigió entonces hasta la zona de Eldorado, en la vera del Paraná, donde se cree que fue cargado el estupefaciente que llegó, obviamente, desde Paraguay.



Esta ruta se pudo reconstruir por los peajes que fue cruzando tanto de ida como de vuelta, cuando ya con la droga cargada, el hombre emprendió camino hacia Buenos Aires. Entonces el personal del Departamento Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad y la División Investigaciones Narcotráfico Interior Noreste, dependiente de la Dirección General de Aduana, montaron la logística para detenerlo.



Lo detectaron el sábado en Entre Ríos, pero no fue hasta que llegó a la ruta provincial 6 de Buenos Aires, en cercanías al Country Los Cardales, que lograron interceptarlo. Detallaron las fuentes que en determinado momento el conductor empezó a aumentar su velocidad y a realizar maniobras indebidas, pero no logró escapar. Ya estaba cercado y posiblemente sabía cuál iba a ser su destino.



El hombre entregó con sumo nerviosismo las documentaciones solicitadas por la autoridad y fue en esa instancia que los agentes de Afip- Aduanas determinaron que tanto los papeles de la carga como los precintos que la protegían eran truchos. De forma inmediata se dio intervención a las autoridades judiciales, se abrió el semirremolque y se descubrieron los 233 bultos de marihuana prensada que emanaban su olor característico.



Una vez que los estudios de campo confirmaron de forma científica que se trataba de la droga, todo fue trasladado a Caba, ya en los primeros minutos del domingo. Allí se hizo el pesaje definitivo, que arrojó 5.100 kilogramos del estupefaciente, dividido en 5.600 panes. Todo, dijeron los pesquisas consultados, tendría como destino una villa del conurbano.



Antecedentes

El último procedimiento sobre esta organización que se desprendió de esta investigación ocurrió en noviembre del año pasado y fue llamado “Brujas Verdes”, debido a que el juez Lijo autorizó las escuchas en la semana de Halloween. Así se determinó que se iba a movilizar un cargamento de grandes proporciones, que finalmente fue detenido por Afip- Aduanas en Corrientes.



La droga había sido cargada cerca de Puerto Iguazú y por el hecho fueron detenidas cuatro personas, que se movilizaban en dos camiones - sólo una llevaba la droga- con precintos aduaneros truchos y mucho dinero en efectivo. En el rodado con la carga había un misionero en el asiento del acompañante. El conductor es correntino.



Esa incautación, se supo luego, fue parte de una redada que había empezado mucho antes, con la intención de determinar de dónde era la droga que se reparte en el Conurbano, sobre todo en villas como la 1-11-14 o en Zavaleta. Entonces las calcomanías de Messi, de Pablo Escobar o la inscripción “Verdelandia: made in Paraguay” en los panes, que son marcas para identificar a los receptores de la carga, llamaron mucho la atención.



Las investigaciones llevadas adelante desde abril del 2020 señalaron a un aserradero de la localidad de General Rodríguez donde llegaba la mercadería desde la tierra colorada disimulada en madera. Desde allí, en junio salió una camioneta 4x4 que finalmente fue interceptada por efectivos de la Policía, quienes terminaron incautando 1.950 kilogramos de cannabis sativa.



Rápidamente se procedió a allanar el galpón y como resultado de la maniobra quedaron detenidos cuatro sospechosos. Pero eso era sólo el principio. Entre los elementos incautados les llamó la atención un cuaderno de anotaciones, en el que resaltaba la dirección de unos galpones ubicados en el departamento de Malvinas Argentinas.



Las investigaciones y vigilancias continuaron sigilosamente sobre ese punto, hasta que finalmente a fines de agosto se produjo el segundo golpe. Del lugar también salió una 4x4 pero que esa vez no pudo ser interceptada. De todas formas, los uniformados irrumpieron en el lugar y lograron dar con 2.400 kilogramos de marihuana.



Detuvieron entonces a tres personas: dos hombres de 45 y 37 años, y una mujer de 22, todos de nacionalidad paraguaya. Estos no ofrecieron resistencia, a pesar de que en el lugar se halló un importante arsenal. Además encontraron una máquina de contar billetes y dos camionetas Toyota Hilux.



Así, con la carga del fin de semana, ya suman cuatro procedimientos, doce detenciones y la incautación de cerca de 15 toneladas, además de armas y camiones.

Un camión abandonado en Colonia Delicia

El lugar donde se presume se había cargado la droga, en la zona de Eldorado, coincide con la zona en la que fue secuestrada la primera gran carga de estupefacientes del 2021.



El procedimiento ocurrió el sábado 2 de enero, en la localidad de Colonia Delicia y en ese entonces Gendarmería Nacional logró dar con 3.700 kilogramos de cannabis sativa que estaban siendo transportados en un camión.



Entonces el conductor del rodado abandonó la carga cuando vio el control de la fuerza federal apostado sobre la ruta nacional 12.



Entonces, pese a los rastrillajes en la zona, el chofer nunca pudo ser hallado y aún permanece en condición de prófugo.



Luego se supo que el camión estaba radicado en Santo Tomé y que en la cabina había precintos aduaneros truchos con los cuales se pensaba resguardar el cargamento, posiblemente en otro rodado.



Pero hay más coincidencias, como la “Pista Messi”.



Es que el estupefaciente estaba suelto, a granel, y los panes también tenían la marca del astro argentino.