Brasil superó ayer los 11 millones de contagios confirmados

Brasil registró en las últimas 24 horas 80.508 nuevos casos y 1.086 muertes asociadas al coronavirus, con lo que superó los once millones de contagios y los 265 mil fallecimientos, según informó ayer el Ministerio de Salud en su más reciente boletín epidemiológico.



El país, uno de los tres en el mundo más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus en números absolutos junto a Estados Unidos e India, registra una tasa de mortalidad de 126 decesos por cada 100 mil habitantes y una incidencia de 5.244 personas infectadas en la misma proporción.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya alertó sobre la “muy grave” situación en Brasil ante el incremento de casos, en concreto los de la variante brasileña, y llamó a las autoridades a tomar medidas “agresivas” de salud pública y desplegar vacunas en todo su territorio para frenar el avance de la pandemia.



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avisó de que la tendencia no cambiará en el gigante latinoamericano si no se adoptan medidas de contención del nuevo coronavirus. Según la OMS, el país presenta un mayor nivel de contagio por la variante P.1, que tiene mayor capacidad de transmisión y que estaría produciendo reinfecciones en Manaos y Amazonas.