El 57% de los muertos en la pandemia tenía entre 61 y 80 años

lunes 08 de marzo de 2021 | 6:06hs.

La pandemia, que este jueves cumplirá un año, dejó en Misiones como en el país y en el mundo cientos de víctimas. En la provincia, la primera muerte a consecuencia del Covid-19 fue el 24 de abril de 2020: el camionero de San Vicente estuvo ocho días en terapia intensiva en el Samic de Oberá. Desde entonces y hasta el 4 de marzo hubo un total de 157 fallecimientos, de los cuales el 57% tenía entre 61 y 80 años, un porcentaje que dista de la cohorte más reciente, correspondiente a la tercera semana epidemiológica del año que indicaba que la mayoría tenía entre 60 y 69 años.



Los datos a los que tuvo acceso El Territorio se desprenden del documento “Análisis de Óbitos en Misiones”, procesado por el Ministerio de Salud Pública de la provincia y que forma parte del Sistema Integrado de Información Sanitario Argentino (Sisa). Si bien las estadísticas contemplan desde el primer fallecido hasta el 4 de marzo, cuando Misiones acumulaba 157 muertos, actualmente la cantidad de muertos por Covid asciende a 165, de acuerdo a lo notificado en el parte epidemiológico de ayer.



De los más jóvenes murió una persona menor de 29 años y uno en el grupo de entre 30-40 años; mientras que 28 personas tenían entre 41 a 60 años, 90 personas tenían entre 61 a 80, y 37 más de 80 años.



Los muertos a consecuencia del Covid son en un 70% hombres y el 3% restante, mujeres.



El análisis de los óbitos es trascendental no sólo para el tratamiento de próximos casos sino para establecer los criterios de vacunación anticovid. No es al azar que la Campaña de Vacunación haya comenzado con el personal de salud y continúe con los adultos mayores.



Justamente, son los mayores de 65 años los que ocupan las camas de terapia intensiva y los que, encabezan la mortalidad por las comorbilidades que predisponen al desarrollo de un Covid grave.



Hipertensión arterial

En ese sentido, de acuerdo al documento de la cartera sanitaria el 80,2% de los muertos presentaba dos comorbilidades y el 0,6 al menos una, mientras que un 19,2% no tenía ninguna enfermedad de base. Ese último dato también resulta diferente al último informe oficial en el que el 29% no presentaban dolencia previa o comorbilidad.



Comorbilidad es un término utilizado para describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona (ver ‘Qué son las comorbilidades’). En los pacientes infectados y tratados en Misiones, la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad son las principales dolencias de base.



Es decir, del total de fallecidos con comorbilidades el 39% tenía hipertensión arterial, el 28% padecía diabetes, 10% obesidad, 9% una patología neurológica, 8% con insuficiencia renal, 6% con dolencia oncológica.



Desde el Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), que funciona en el Hospital Madariaga, habían explicado a este medio que patologías como la hipertensión arterial, la diabetes o la insuficiencia cardíaca “traen una consecuencia no en la capacidad de infección del coronavirus, pero sí en el pronóstico y se cree que es por dos mecanismos ya que generan inflamación crónica y son mucho más susceptibles a generar una tormenta inflamatoria, que es lo que produce el deterioro en aquellos pacientes que están afectados por el Covid-19”.



Ocupación de camas

Misiones incrementó su capacidad de camas en pandemia: de 1.616 entre clínicas, emergencias, y UTI se pasó a 2.009 en la actualidad.



Hasta el sábado 6 de marzo la ocupación de camas críticas era del 59% en el sector público de la provincia.



De las 130 camas en las unidades de terapia intensiva (UTI), había 77 ocupadas y otras 53 estaban libres. Los información corresponde al Estado de Situación de Enfermedades respiratorias y capacidad de respuesta sanitaria 2021 del Ministerio de Salud Pública.



En el mismo informe se detalla que el Hospital Samic de Eldorado y el hospital de Fátima en Posadas son los que tienen mayor porcentaje de saturación de camas, por diferentes patologías no necesariamente vinculadas al Covid, 83% y 87% respectivamente.



Respecto a la notificación de casos de Sars-Cov-2 un apartado hace referencia a la duplicación: sólo en la última semana, del 28 de febrero al 6 se marzo, hubo 840 positivos en diferentes puntos de la provincia.



Los casos no bajan de 100 de acuerdo al boletín diario de Salud Pública, y el virus se extendió a unos 40 municipios.



Posadas, Eldorado y Puerto Iguazú fueron los lugares más complicados. Los contagios se acercan a los 10 mil, desde que se detectó el primero el 27 de marzo de 2020.

¿Qué son las comorbilidades?

La comorbilidad, también conocida como morbilidad asociada, es un término utilizado para describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona. Pueden ocurrir al mismo tiempo o uno después del otro. La comorbilidad también implica que hay una interacción entre las dos enfermedades que puede empeorar la evolución de ambas.



En este contexto, entender cuál es la implicancia de una comorbilidad es clave para el tratamiento del paciente infectado con Covid.



La población de edad avanzada y en aquellos con condiciones de salud subyacentes, el virus puede derivar en un cuadro grave.



Son condiciones asociadas con un mayor riesgo de Covid-19 grave según las guías publicadas por la OMS las siguientes dolencias: