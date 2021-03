Por el regreso a clases buscan sumar más frecuencias de media distancia

lunes 08 de marzo de 2021 | 6:04hs.

El transporte de media distancia de Misiones sigue en un momento crítico ya que aún no logra recuperarse del todo después del freno que provocó la pandemia del Covid-19 en la actividad. Durante la temporada de vacaciones entre enero y febrero se logró recuperar un porcentaje de la clientela habitual, movimiento que le permitió apenas cubrir los costos de los combustibles para el funcionamiento. Según consignaron, en comparación con el mismo período del año pasado, hubo un 40% de demanda.



Con el regreso de las clases, desde el sector mantienen fuertes expectativas porque implicaría un mayor movimiento de servicios sobre todo de los suburbanos, es decir, de aquellas líneas que conectan las ciudades con las colonias. Para ello, se solicitó sumar más frecuencias.



En este contexto, tanto las cámaras como las empresas piden un aumento en las tarifas, cuyos valores siguen sin actualizarse desde agosto de 2019 o una suba en las compensaciones tarifarias, en el afán de afrontar los costos diarios, entre salarios e insumos que, en este último punto, tuvieron subas de hasta el 150% en el último año.



Marzo con expectativas

Sergio Prox, empresario del rubro y vicepresidente de la Asociación Misionera de Empresarios de Transporte, manifestó a El Territorio que “ahora creemos que con el inicio de las clases habrá un poco más de movimiento, sobre todo en los caminos a las colonias para las empresas del interior, que tenemos líneas suburbanas”.



Según señaló, el retorno del Boleto Estudiantil Estatal Gratuito (Beeg) generará un mayor movimiento entre zonas y que permitirá, de manera progresiva, una reactivación en los servicios que en la totalidad de los casos opera con la mitad de las frecuencias totales previo a la declaración de la pandemia. En este sentido, comentó que las firmas que prestan el Beeg tuvieron un anticipo, que se destina a dejar en condiciones a los colectivos para el retorno del servicio, luego de que muchos de los rodados permanecieran un año sin transitar las rutas misioneras.



“Dependiendo de la zona hubo un pedido de incremento en la frecuencia, por ejemplo, con los suburbanos. Transporte autoriza de manera escalonada según la demanda, porque también para las empresas representa un costo la movilización de los vehículos, que debe cubrirse entre la venta de boletos y las compensaciones tarifarias que realizan desde Provincia”, añadió el empresario.



En tanto, Carlos Martignoni, empresario del sector y gerente de la empresa del mismo nombre, aclaró que “desde la Subsecretaría de Transporte nos consultaron con qué líneas teníamos más tráfico del Beeg. Solicitamos algunos servicios en función de la demanda que requiere la provincia, aunque hasta el momento no hubo respuestas”.



En este sentido, consideró que el grueso del movimiento para la utilización del servicio pasará por los docentes y estudiantes de primaria y secundaria para el dictado de clases bimodal, es decir, mitad presencial y mitad virtual. En el caso de los universitarios, a quienes también alcanza el derecho que brinda el Estado misionero, estiman que habría poco movimiento por el dictado de clases con primacía virtual para este segmento estudiantil a excepción de las prácticas presenciales en el caso de la Universidad Nacional de Misiones (Unam).



En estado crítico

La pandemia dejó serias cicatrices a todos los sectores de la economía durante el 2020. En Misiones, según datos oficiales, la caída más importante interanual se observó en los pasajeros transportados por kilómetro transportado, con una merma del 62,4%, como informó ayer este matutino.



Sobre este punto Juan Manuel Fouce, presidente de la Cámara de Empresarios de Transporte Automotor de Pasajeros (Caemtap), calificó de preocupante a la situación del rubro, que trabaja a pérdida y que sobrevive. “Durante ocho meses el transporte estuvo parado y la reactivación fue sólo del 40 por ciento de los servicios otorgados en relación a la baja demanda”, precisó. En esta línea, recordó que a la poca demanda se sumaron los aumentos en los valores de los combustibles y los incrementos en los insumos para el funcionamiento de los rodados.



Por ello, días atrás desde esta cámara se elevó un pedido al gobernador Oscar Herrera Ahuad requiriendo “un incremento de compensaciones tarifarias para la media distancia de 100 por ciento y se incremente la tarifa para servicios interurbanos de un 50 por ciento”.



“La situación del transporte es gravísima, se sobrevive con créditos, sin pagar la totalidad de los salarios y con empresas que están completamente endeudadas. Actualmente, con lo que se recibe de la Provincia se paga los salarios, pero con la compra de pasajes, se emplea para los costos fijos, como los combustibles, que ni llega a cubrir. Las firmas no tienen más ingresos y están devastadas”, contó Fouce. Indicó que entre enero y febrero el movimiento y la compra de tickets fue mucho menor respecto de 2020, previo a la pandemia. Atribuyó a la mayor utilización de autos y a que los viajes con este servicio sólo se realizan si son casos urgentes.



Martignoni, en tanto, consideró fundamental una suba en las tarifas o en las compensaciones, ya que los pasajes siguen con precios de mediados de 2019. “Nuestro mayor público son la gente que trabaja o que va a la escuela, una parte el turismo interno o de fuera de la provincia, que se movió un poco en las vacaciones. Logramos recuperar la clientela, pero no mucha, a los mismos números que el año pasado. Ahora la situación es que estamos operando con un 50 por ciento de capacidad y con la misma gente”, añadió. En cuanto a los insumos, precisó que los neumáticos se encarecieron más del 150% y que apenas se consiguen, además de los últimos incrementos en los combustibles.



“Estamos luchando para sostenernos y no desaparecer. Somos un rubro que quedó golpeado y mucho. La recuperación será lenta. No se viaja tanto por ocio sino por necesidad, por lo que dependemos mucho de las compensaciones que nos da el Estado. A ello, los insumos aumentaron mucho porque están dolarizados, por lo que el estado es crítico”, reflexionó por su lado Prox.