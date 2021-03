Qué ver, leer y escuchar

lunes 08 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Two weeks to live

Paramount+, online



Kim Noakes (Maisie Williams) y su madre Tina (Sian Clifford) han vivido protegidas y aisladas del mundo real aprendiendo técnicas de supervivencia para estar listas ante un hipotético colapso de la sociedad.



Buenas chicas

Netflix



Tres amigas, cansadas de fracasar siguiendo las normas de la sociedad, traman un plan para atracar un supermercado y ganar plata. Sin embargo, todavía no saben que el mundo del crimen tiene sus propias reglas.



Poemas y canciones

María Elena Walsh



Poemas y canciones de riguroso lirismo en sus primeros libros, y luego “hechos a mano”, “pura conversación a mi manera”, como los describió la misma María Elena, subjetivos o colectivos, íntimos, humorísticos, críticos.



Mujeres visibles , madres invisibles

Laura Gutman



Atenta a la conflictividad de la mujer en tanto madre reflexiona sobre la represión sexual y los partos deshumanizados, la maternidad y más. Incluso notas originales sobre regalos de Navidad y la felicidad responsable.



Live in Moscow

LP



Grabado en el Crocus City Hall de Moscú en 2019, expone una lista de 17 canciones de diferentes discos, incluidos los hits Lost On You y Girls Go Wild, como también covers de Sex on Fire de Kings of Leon y Paint It Black de The Rolling Stones.



Calambre

Nathy Peluso



Dispuesta a plantarle cara al Fondo Monetario Internacional con lenguaje de la calle “y si el FMI me la toca, y si creen que van a comer de mi sopa; hip o a hip, o a hip hip hoppa”. Un disco cargado de lírica empoderada.