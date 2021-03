Las ventas minoristas cayeron 6,5% en el país durante febrero

lunes 08 de marzo de 2021 | 6:04hs.

En el segundo mes del 2021, las ventas minoristas descendieron 6,5 por ciento, según datos relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).



La merma se produjo luego de un leve repunte que se registró en enero, que fue del 0,4 por ciento. De esta manera, entre enero y febrero la caída en las ventas para este segmento lleva un acumulado del 6,1 por ciento.



Según la entidad empresaria, el consumo de febrero cayó por “poco dinero en la calle para consumo”, y explicó que esto se debió “en parte porque se orientó a solventar vacaciones y en otro punto, por la difícil situación económica de las familias”. Así, mientras un 30 por ciento de los comercios tuvo aumentos anuales en sus ventas, otro 53 por ciento registró bajas, datos recabados a partir del relevamiento nacional que realizó Came en 1.100 locales.



El informe destacó que la proporción de comercios en baja se achicó once puntos, ya que en enero pasado el 64 por ciento de los negocios medidos manifestó que sus ventas constantes declinaron.



Según el análisis, los sectores con menos caídas interanuales en febrero fueron las ferreterías, materiales eléctricos y para la construcción, con una baja el 2,8 por ciento. En tanto, alimentos y farmacias descendieron un 4 por ciento en ambos casos. Los electrodomésticos y artículos electrónicos cayeron un 5,4 por ciento en sus ventas.



Por otra parte, jugueterías y artículos de librería bajaron 14,5 por ciento frente a febrero de 2020 y representó el sector que más cayó en el mes. De igual manera, disminuyeron las compras en la categoría mueblería, decoración y artículos para el hogar, en este caso, un 10,5 por ciento.



Otros rubros que bajaron fueron calzados (-9,1 puntos), textil (-7,6 por ciento) y ropa y artículos deportivos (-6,2).