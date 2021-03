El desafiante mensaje de Alex para sus colegas de Masterchef

lunes 08 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Desde el comienzo de la segunda temporada de MasterChef Celebrity, Alex Caniggia no sólo sorprendió por su talento culinario sino también por su desempeño a lo largo del reality como un buen compañero y gran aprendiz de los jurados expertos.



Pero una de sus facetas más fuertes es su competitividad y no le gusta perder en ningún desafío.



La prueba del pasado miércoles pareció hecha a su medida. Ese día la competencia otorga medallas de oro y plata para los dos mejores platos y envía al peor a la gala de eliminación del domingo. Y Alex quería la medalla de oro porque entendía que se había lucido en su preparación y más cuando el jurado lo destacó por sobre el resto.



Por eso mismo no pudo evitar su bronca cuando Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui determinaron que el premio se lo merecía el plato del actor Daniel Aráoz.



En las últimas horas, el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis se mostró desafiante nuevamente en sus redes sociales y publicó un duro mensaje que tiene como destinatario a sus compañeros del programa de Telefe. “Soy para Dios la mejor creación... Lindo y ganador una buena combinación...No compitan conmigo, yo no tengo oposición... Y no traten de imitarme soy de limitada edición” (SIC), escribió el mediático.



“¿Qué pasó, Alex? ¿No te gustó? ¡Esperabas la medalla de oro?”, le preguntó esa Santiago Del Moro al ver que el participante se colocaba la medalla a desgano. “Oro va”, atinó a responder el participante, que recibió algo parecido a un reto del presentador: “Si querés la de oro, hermano, la próxima semana hay que esforzarse un poquito más”, le contestó Del Moro.



En el backstage, el mediático aprovechó para desatar toda su furia. “La segunda metétela en el culo, la segunda no la quiero. Quedé recaliente”, soltó.



Pero allí no quedó la cosa. En el momento de mayor tensión de la noche, mientras el jurado resolvía si el delantal negro iba para la actriz Candela Vetrano o para la conductora Sol Pérez, Alex seguía resoplando. “Recaliente quedé”, insistió el participante, de brazos cruzados y con gesto adusto, lo que provocó la carcajada de la ex chica del clima.



“¿De qué te reís, Sol?”, preguntó Del Moro. “Nosotras estamos para los peores platos y él se queja de una medalla plateada. Yo no lo puedo creer”, explicó la conductora con una risa nerviosa, la misma que esbozaba Cande, mientras el apuntado ni se inmutaba.



En tanto, su hermana Charlotte también reaccionó a través de las redes sociales y demostró su acompañamiento.



Si bien la relación en el seno familiar de los Caniggia no es de las mejores con su padre Claudio Paul, entre los mellizos es muy cercana y unida. Así lo dejó ver la ex participante del Cantando 2020 en una de sus últimas publicaciones de Instagram.



“Bro te quiero mucho, la estás rompiendo y estoy super orgullosa de vos. ¡Vamos por todo, bro!”, manifestó afectuosa la joven junto a una foto de su hermano con la medalla de plata del programa. Confiado, él le respondió: “Vamos hasta la final, sis”.