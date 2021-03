Meghan contraataca

lunes 08 de marzo de 2021 | 6:00hs.

La casa real británica sigue dando que hablar.



La duquesa de Sussex aseguró en un nuevo clip que el Palacio de Buckingham no podía esperar que ella y el príncipe Harry permanecieran callados mientras estaban “perpetuando falsedades” sobre ellos.



En el extracto de la controvertida entrevista de Oprah Winfrey con la pareja, publicado esta semana por CBS, la periodista estadounidense le preguntó a Meghan cómo se sentía acerca de que el palacio la escuchara “decir su verdad”.



Meghan responde: “No sé cómo podían esperar que, después de todo este tiempo, permaneciéramos en silencio cuando ha habido un papel activo que ‘la firma’ (el Palacio) está desempeñando para perpetuar falsedades sobre nosotros”.



“Si eso implica el riesgo de perder cosas, quiero decir... hay mucho que ya se ha perdido”, agregó la duquesa.



Paralelamente, el Palacio de Buckingham informó que investigaría las denuncias de que la duquesa acosó a su personal cuando vivía en el Palacio de Kensington, en Londres.



El Palacio de Buckingham se dice “muy preocupado”



Según un artículo publicado por el diario británico The Times, la denuncia contra Meghan fue presentada en octubre de 2018, cuando la pareja vivía en el centro de Londres.



Un correo electrónico filtrado, enviado por un miembro del personal y publicado por el periódico, alega que Meghan expulsó a dos asistentes personales del Palacio real y socavó la confianza de un tercer empleado.



En una declaración posterior, el Palacio de Buckingham, que es responsable de la contratación del personal de la familia real, aseguró que estaba “claramente muy preocupado por las acusaciones” y que su equipo de recursos humanos estudiaría las circunstancias descritas en el artículo de The Times.



“La Casa Real ha tenido una política de dignidad en el Trabajo durante varios años y no tolera ni tolerará la intimidación ni el acoso en el lugar de trabajo”.



Las acusaciones de bullying contra Meghan fueron publicadas después de que el programa con Oprah Winfrey fuera grabado.



La entrevista completa será transmitida hoy en EE.UU. y en Reino Unido, y se espera que en ella se hable del corto período de Harry y Meghan como miembros activos de la familia real antes de comenzar una vida en Norteamérica.



El duque y la duquesa de Sussex renunciaron a sus roles como miembros de la familia real británica en marzo de 2020 y ahora viven en California.



La cadena estadounidense CBS informó que en la entrevista Meghan hablará sobre cómo fue “dar un paso hacia la vida como miembro de la realeza”, además de su experiencia en el matrimonio, de maternidad y de “cómo está manejando la vida bajo una intensa presión pública”.



Luego el príncipe Harry se unirá a la entrevista y ambos hablarán de su mudanza a Estados Unidos y sus planes futuros.



En un clip anterior publicado por CBS, el duque de Sussex trazó paralelismos entre el trato que se le dio a su difunta madre, la princesa Diana, y Meghan.



Niegan las acusaciones de bullying

Como parte de la investigación que lleva a cabo el Palacio de Buckingham, exempleados y miembros actuales del equipo que labora para la casa real británica serán invitados a hablar en confianza sobre sus experiencias trabajando para Meghan.



“La duquesa está entristecida por este último ataque a su persona, particularmente como alguien que ha sido objeto de acoso escolar y está profundamente comprometida a apoyar a quienes han experimentado dolor y trauma”, asegura un comunicado emitido por el portavoz de Meghan, en respuesta al artículo de The Times.



”Está decidida a continuar su trabajo generando compasión en todo el mundo y seguirá esforzándose por dar el ejemplo de hacer lo que es correcto y hacer lo que es bueno”, prosigue.



El príncipe Harry dijo anteriormente que tomó la decisión de “dar un paso atrás” en sus responsabilidades como miembro de la familia real para protegerse a sí mismo y a su familia de la prensa.



Análisis de Jonny Dymond, corresponsal de la familia real de la BBC

Si alguien pensaba que el príncipe Harry y Meghan iban a limitar sus críticas a los medios británicos -un sector que detestan y lo han dejado claro- deberían pensarlo de nuevo.’La firma’, también conocida como la familia real y su personal, también está claramente en la mira.



No se trata directamente de las acusaciones de bullying dirigidas a Meghan, y también, en menor grado, a Harry. Pues, estas se publicaron después de que se grabara la entrevista.



Pero la pareja ve las acusaciones como un ejemplo de cómo algunas personas en el palacio los acusan.



Tendremos que esperar a ver la entrevista para saber exactamente qué “falsedades” ha sacado el Palacio, según la pareja. Las acusaciones de intimidación, que la pareja niega enérgicamente, están siendo investigadas.Pero está claro que se han quitado los guantes, y que los lazos familiares no frenaron a la pareja que busca exponer su versión de los hechos.