Una economía que concentró el consumo local y logró recuperarse

domingo 07 de marzo de 2021 | 4:30hs.

El mundo cambió. La irrupción y repentina expansión del Covid-19 en todo el globo provocó profundas modificaciones en todos los planos -sociales, políticos, económicos, sanitarios-. Después de cumplirse un año del primer caso de la enfermedad en el país que marcó, sin dudas, un antes y un después en la cotidianeidad, todo es distinto.

En marzo de 2020, el avance del virus obligó a frenar por un tiempo la economía casi en su totalidad, sólo funcionaron aquellas actividades catalogadas como esenciales. El confinamiento que tomaron diferentes gobiernos, entre ellos el argentino, redujo al mínimo la circulación en el afán de evitar la propagación del coronavirus. Con el paso de los meses, las medidas fueron flexibilizándose; en Misiones, el proceso de apertura progresiva comenzó a partir de abril con la industria maderera y luego se extendió a otras actividades económicas, como el comercio, el ocio y el turismo. En el medio, las fronteras permanecieron cerradas, medida que aún sigue en pie y jugó un rol preponderante para que buena parte de la economía de la tierra colorada vuelva a levantarse.

Después de un año difícil y atípico, Misiones está posicionada en un escenario diferente para este año según la actividad. “La economía de Misiones está sólida”, afirmó Alejandro Haene, presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), a modo de resumen y un posicionamiento que marca los desafíos que se deben afrontar para este 2021, pensando en un eventual escenario de pospandemia. En el plano comercial, en tanto, se viven contextos diversos por el cierre de las fronteras: Posadas, con un boom en la demanda y compras; Iguazú, como contracara, que aún siente los efectos de la falta del turismo internacional.

Por ello, El Territorio dialogó con las principales cámaras para analizar el contexto actual y cómo se proyectan para los próximos meses.

El status quo actual

Una de las primeras medidas que tomó el gobierno nacional en marzo del año pasado fue decretar el cierre de las fronteras para evitar un contagio mayor de coronavirus. La medida, que sigue vigente en la actualidad, potenció la actividad comercial en buena parte de los comercios misioneros. Alejandro Haene, presidente de la CEM, señaló que “dependiendo de los sectores, hoy la economía misionera está sólida y con un análisis en particular según el sector, si es industria, servicio y comercio. El más favorecido en este proceso ha sido el comercio por la frontera cerrada que al no tener con quién competir le resultó beneficioso al status quo”. Agregó que la medida logró que las ventas se concentren exclusivamente para los consumidores misioneros, exhibiendo las potenciales que posee el ámbito comercial.

En materia de exportación, comentó que “se mueve bien, más allá de algunos altibajos dependiendo de las zonas con los cuales se comercializa que, según el caso, solicitan un dólar más alto”.

De todos los sectores económicos, el que aún siente los efectos de la crisis que provocó la pandemia es el turismo, particularmente en Iguazú, con alta dependencia del turismo internacional. “El turismo recién empezó a reactivarse ahora y tuvieron que recomponerse luego de una fuerte caída. Ahora en el trimestre se verá el impacto. Se ve que determinados segmentos están trabajando bien, con ocupación a pleno pero con la capacidad a la mitad para evitar aglomeraciones. Sin dudas, está faltando el turismo internacional y es signo elocuente por la vigencia de determinadas medidas en relación a la pandemia”, manifestó.

Otra situación que aqueja a distintos sectores es el faltante de insumos de difícil reposición. El freno total o parcial en fábricas por contagios de Covid-19 complica la realización de los productos que no llegan a cubrir la demanda total a nivel nacional. En muchos casos, la demora en las entregas oscila entre los 30 y 90 días o en algunos casos carecen de un plazo específico. “En muchos casos, el problema es el aprovisionamiento de materiales de construcción y de neumáticos, por citar algunos ejemplos, que son con turnos y casi no se consiguen. Actualmente, no hay un exceso en la demanda sino porque no hay stock disponible que tiene que ver con la pandemia y con cuestiones ligadas a los frenos que pone el Banco Central a la importación”, detalló Haene. Tal aspecto puede condicionar el consumo en los próximos meses, más aún ante eventuales prórrogas del cierre de fronteras, en medio de un contexto de buenas ventas que persistirían.

Desafío 2021

En los próximos meses, Misiones continuará con el desafío de lograr la aplicación del artículo 10 de la ley pyme con el objetivo de seguir con el posicionamiento de la economía de la tierra colorada. Según Haene, “hay que ir a full con el artículo 10, que es la ventana que está quedando. Es un artículo que resulta un traje a medida a Misiones y abarca a los emprendimientos que están ubicados en zonas de frontera”.

Saldo favorable en las ventas

Un informe del Ministerio de Hacienda, al que tuvo acceso El Territorio, mostró el desempeño comercial en diversas comunas en zonas fronterizas durante 2020. En muchos casos, registraron un notable incremento en las ventas frente a 2019. Desde Provincia precisaron que,

en el caso de Posadas, la suba interanual fue del 33,8%. En Jardín América creció el 47% y Bernardo de Irigoyen, el 85%. San Pedro y El Soberbio, en tanto, tuvieron incrementos en promedio del 75% en las ventas. Alba Posse fue una de las comunas más beneficiadas, con un repunte que llegó al 101% de un año al otro.

Por otra parte, en el informe se explicó que Iguazú sufrió una caída del 23,81% en las ventas por la pandemia. Otras nueve comunas tuvieron números negativos en las ventas.

