Desarrollan vacuna especial y la prueban con monos

domingo 07 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Científicos de los Estados Unidos desarrollaron una vacuna contra el coronavirus especial para animales teniendo en cuenta que se registraron casos de Covid-19 en perros y gatos. Pero antes de probarlo en las mascotas los primeros beneficiados de la profilaxis fueron nueve monos del Zoo de San Diego, en California.

Los pacientes no humanos fueron cuatro orangutanes y cinco bonobos a los que se les aplicó la primera dosis en febrero, informó este viernes el sitio de la National Geopraphic.

En el mismo zoológico hubo ocho gorilas infectados con coronavirus. Más de medio millón de personas murió por Covid-19 en Estados Unidos hasta la fecha.

“En mi carrera, no he tenido acceso a una vacuna experimental tan temprano en el proceso y no he tenido un deseo tan abrumador de querer usar una”, aseguró Nadine Lamberski, la jefa de Conservación del Zoo de San Diego, en California.

La vacuna contra el coronavirus para animales fue desarrollada por el laboratorio veterinario Zoetis, que encaró la tarea en febrero de 2020, cuando se confirmó que un perro había contraído Covid-19.