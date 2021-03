Buscando un símbolo de paz

domingo 07 de marzo de 2021 | 6:05hs.

El papa Francisco viajó a Irak y con ello concreta la primera visita de un pontífice al país. De manera oficial, el objetivo principal del Vaticano fue apoyar a la minoría cristiana iraquí, que viene sufriendo la violencia de grupos extremistas desde hace décadas. Ello es, además, sumamente simbólico porque en la región de Ur, se cree que nació Abraham, considerado el padre de las tres principales religiones monoteístas del mundo. Sin embargo, en este momento alberga a una minoría cristiana al borde de la extinción. De acuerdo a las estadísticas de la Santa Sede, la población cristiana pasó de más de un millón antes de 2003 hasta los 300.000 presentes en la actualidad en todo el país, luego de la caída del Gobierno del presidente Saddam Hussein, primero, y de la instauración del califato del Estado Islámico en 2014 que no paró de perseguirlos. Es además un país muy castigado, desde aquella intervención de Estados Unidos, primero con la recordada Operación Tormenta del Desierto que derivó en una victoria del Consenso de Washington y castigos económicos intensos sobre la nación que orientaba Saddam Hussein. A su vez, ante los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono en 2001 los Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte más conocida como OTAN invadieron, directamente Irak. El argumento central sostenía que Hussein poseía armas de destrucción masiva. Al finalizar la masacre, en el 2011, se supo que esos pertrechos no existían. Durante nueve años, las fuerzas aliadas desmembraron el país. Pese a la presencia norteamericana en ese territorio, desde el 2012 los iraquíes buscan su destino intentando recomponer la nación tras padecer el formidable arrasamiento. Por eso, el viaje cobra además una dimensión geoestratégica en medio de la nueva administración estadounidense, comandada ahora por Joe Biden. Para los pocos católicos del país, con Francisco llega un poco de paz en una región castigada por interminables conflictos. Desde la víspera de su partida hacia Irak, Francisco imploró por el perdón y la reconciliación tras años de guerra y terrorismo. Luego ya en la capital del país, en Bagdad, tras recordar el sufrimiento del pueblo iraquí, golpeado por guerras y terrorismo, remarcó con fuerza la necesidad de diálogo, la búsqueda de la paz, la justicia y el cuidado hacia los más vulnerables, con un llamado a la solidaridad y a la convivencia fraterna. De esta manera, hizo un fuerte llamamiento a la no violencia y a silenciar las armas, para dar paso al diálogo y a la construcción de una sociedad democrática, fraterna y estable. Destacó el papel de las religiones e instó al respeto de los diferentes credos, tras repasar que las actitudes de odio, la violencia y el derramamiento de sangre son incompatibles con las enseñanzas religiosas e imploró por la atención a los más vulnerables de la sociedad. En la misma sintonía, en su segundo día de actividades en Irak, Francisco se reunió con el gran ayatollah Ali al-Sistani, máxima autoridad del islam chiita y considerado uno de los hombres más influyentes del país. Allí, el Santo Padre destacó la importancia de la colaboración y la amistad entre las comunidades religiosas para que, cultivando el respeto mutuo y el diálogo, se pueda contribuir al bien del país, de la región y de toda la humanidad. Como ya se indicó la figura de Abraham estaba en el centro del viaje de Francisco. De allí que la parada en la antigua Ur de los Caldeos, donde se concretó el encuentro interreligioso con el Pontífice, es una de las más importantes y simbólicas, porque se sostiene que fue ahí, donde Abraham habló con Dios por primera vez y desde donde comenzó su misión que vincula profundamente los destinos de judíos, cristianos y musulmanes. De esta manera Francisco cumplió el sueño de Juan Pablo II y, sobre todo, hizo un fuerte llamado, según sus propias palabras a remar juntos por la paz y a cuidar a una humanidad asolada, además, por la pandemia del coronavirus.

Violencia cercana

El viernes, la provincia de Formosa se ubicó en el centro de atención, a raíz de los fuertes incidentes registrados. Es que la Policía de esa provincia reprimió con dureza a manifestantes que protestaban en rechazo a la vuelta a la fase más dura de aislamiento debido a la pandemia de coronavirus. La administración comandada por Gildo Insfrán instauró la vuelta al aislamiento social preventivo y obligatorio desde el 4 hasta el 18 de marzo. En respuesta, habitantes y comerciantes, que se resistieron a cerrar nuevamente sus locales ante el declive de la economía, resolvieron marchar hacia la Casa de Gobierno para protestar por la medida. La administración ya había sido cuestionada por evitar el ingreso y egreso de personas de su territorio, debido a la pandemia, y por instalar centros de aislamiento que derivaron en cuestionamientos de organismos de derechos humanos. Ahora se le cuestionó por la fuerza utilizada y realizar decenas de detenciones arbitrarias y violentas.

Economía

A nivel nacional, la semana comenzó y se extendió con fuertes contenidos políticos. Arrancó con Alberto Fernández brindando su segundo discurso ante la Asamblea Legislativa. Al inaugurar el 139º período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el presidente en su mensaje anunció reformas económicas, sociales y judiciales. Uno de los aspectos que preocupa y afecta al bolsillo de los argentinos es la inflación; al respecto el jefe de Estado afirmó que están enfocados en tal sentido y que recuperación de los ingresos reales constituye un elemento fundamental para el crecimiento, por lo que esto es prioritario para 2021. Habrá que ver cómo termina en materia de inflación el tercer mes del año. Los economistas entienden que sería la base para saber si se cumplen las metas inflacionarias del Gobierno nacional. Creen que, si en marzo se logra frenar los incrementos, a partir de abril debería situarse por debajo del 2% mensual. Otro factor para estar muy atento es el pronto inicio del descongelamiento de las tarifas de servicios públicos, que se mantuvo hasta ahora en tal condición por la pandemia. Ahora se adelantó que se impulsará un proyecto de ley para desdolarizar los precios de la luz, el gas y otros servicios en el país. Está claro que los efectos no serán inmediatos ya que los nuevos cuadros tarifarios demandarán meses, hasta determinar un nuevo sistema de tarifas.

En forma posterior Alberto Fernández volvería a abordar el tema económico. Esta vez, fue durante la primera reunión del Consejo Económico y Social, desarrollado en el complejo de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí el mandatario abogó por la unidad nacional como factor preponderante para motorizar el desarrollo industrial, agroindustrial y el empleo en todo el país. El Consejo lo preside el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y lo integran 30 consejeros que representan a empresarios, trabajadores, sindicatos y academias. El objetivo es el crecimiento sostenido e integral del país sin matices ni intereses sectoriales.

Querella criminal

Durante una hora y 47 minutos de mensaje ante el parlamento argentino, el jefe de Estado removió el avispero sobre algo que en el país siempre se habló, aunque nadie hasta ahora lo llevó a tribunales. Fue al apuntar duro contra el gobierno de Mauricio Macri y acusar al macrismo de haber incurrido en administración fraudulenta y malversación de caudales con el crédito multimillonario que le concedió el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018. Allí anunció que iniciará una querella criminal para saber quiénes fueron los responsables. Del mismo modo, no ahorró críticas contra el FMI, al sostener que a la Argentina en absoluto default, el organismo internacional le otorgó crédito por 55.000 millones de dólares, el más alto de su historia. Recordó que de esa cifra se desembolsaron 44.000 millones de dólares. Plantearía que esos fondos se usaron para facilitar la salida de capitales especulativos con la absoluta anuencia de las autoridades de entonces, sin intervenciones judiciales y técnicas previas con total irresponsabilidad y a espaldas del Congreso nacional por lo que planteó que no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta, al plantear la asombrosa fuga de divisas.

Ante tal escenario, adelantó que impulsará una querella criminal para identificar a los autores y partícipes del endeudamiento asumido durante el gobierno de Macri, al que calificó como la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra. En duros términos afirmó que es la forma de poner fin a las aventuras de hipotecar al país y de que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo.

El Poder Judicial

Al anticipar los proyectos que impulsará este año, planteó que el Poder Judicial está en crisis y adelantó reformas en ese ámbito e indicó que propondrá a los gobernadores de las provincias, la creación de un Tribunal Federal de Garantías que aborde exclusivamente cuestiones de arbitrariedad para evitar manejos discrecionales por parte de la Corte Suprema. Apuntó que hay un perverso sistema en el que se entremezclan jueces, fiscales, espías y periodistas para hacer un seguimiento ilegal de personas detenidas y para montar extorsiones judiciales. Afirmó que tal situación se sabe pero que todo sigue transcurriendo como si nada pasara. Sin mencionarlo explícitamente, se refirió a las visitas realizadas a la Casa Rosada por parte del titular de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos cuando Macri era presidente. Recordó que ello consta en el registro de visitas y que sólo una voz se alzó ante tal situación, mientras el resto se amparaba bajo el manto del silencio. Del mismo modo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó a los jueces por considerar que contribuyeron y apuntó como responsables del sufrimiento de la gente, por haber sobreseído a los que endeudaron el país. Desde el Poder Judicial no se hicieron esperar y durante la semana, respondieron los fiscales y los jueces como también la Unión de Empleados Judiciales de la Nación.

No fue el único enfrentamiento que tuvo esta semana Cristina contra la Justicia. Durante la causa conocida como dólar futuro en la que está imputada, se enfrentó verbalmente con Daniel Antonio Petrone, juez de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. “A usted, doctor Petrone, no le conocía la cara”, le dijo la vicepresidenta al cuestionar que tal causa se manipuló en el calor del proceso electoral y cinco años después, hay una pericia hecha por peritos de la Corte, mientras el titular del Banco Central Federico Sturzenegger está en Columbia dando clases y Macri viendo partidos en Qatar.

Frontera cerrada

En Misiones se siguió destacando la extensión del cierre de frontera, de manera oficial, dispuesto por el gobierno nacional hasta el 12 de marzo. Sin embargo, se estima que esa fecha podría extenderse hasta dos y tres meses más como mínimo. Es que las condiciones sanitarias de Brasil y Paraguay están en su peor momento. La situación en ambos países se tornó muy grave, por lo que el propio gobernador Oscar Herrera Ahuad consideró muy poco probable la apertura de los pasos fronterizos en poco tiempo. Menos aún, en un momento en que comenzó a llegar con mayor fluidez la vacuna y se apunta a proteger a la mayor cantidad de pobladores para mantener cierta estabilidad de casos y responder, como hasta ahora, con la estructura sanitaria, que la provincia sigue fortaleciendo como ocurrió en la semana al inaugurar una nueva Unidad de Terapia Intensiva en el hospital de Leandro N. Alem. El otro aspecto en el que resalta Misiones en el concierto de las provincias, es en el desarrollo de la economía, donde la explosión comercial está a la vista. Además del crecimiento en las economías regionales como la yerba, té, tabaco y madera, entre otros. De esta manera, potenciando la salud y la economía, Misiones se sigue fortaleciendo ante la amenaza del Covid-19, que sigue latente.

Inicio de clases

La educación es otro de los pilares fundamentales de la provincia, el martes se inicia el ciclo lectivo, para lo cual se están acondicionando las instituciones educativas en todos los municipios. Como lo viene haciendo desde hace varios años la gestión ejecutiva, se conoció que también esta vez estarían preparando iniciar el ciclo lectivo de manera oficial en el interior, donde se fueron concretando obras y, además, afianzar la apertura formal de la Escuela Secundaria de Innovación que representa el camino que la administración provincial se ha trazado para la formación de los jóvenes. Ello partiendo de la Escuela de Robótica e imaginando el potencial del Silicon Misiones, que genera muchas expectativas.

Convocatoria a elecciones

Sumado a ello se viene otra movilización importante como representarán las elecciones del 6 de junio. Al respecto, en el Tribunal Electoral ya se encuentra disponible el padrón provisorio, como una de las primeras medidas para ir preparando el proceso de elección de 20 diputados provinciales titulares y 7 suplentes, además de concejales en los municipios. Otra fecha para tener en cuenta para las administraciones provinciales es que el 18 de marzo, es la fecha de vencimiento para que los municipios adhieran a la convocatoria para las elecciones. En esa misma fecha, vence la solicitud de reconocimiento de partidos frentes o alianzas y se cerrarán los padrones de afiliados a los partidos políticos.