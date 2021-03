El gobierno denunció nuevamente al macrismo por espionaje ilegal

domingo 07 de marzo de 2021 | 6:02hs.

El entramado del espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri sale otra vez a la luz. La Dirección de Migraciones realizó ante la Justicia una denuncia en octubre pasado, aunque fue recientemente difundida, contra la administración de Cambiemos por el montaje de un sistema de seguimiento ilegal para “obtener información en tiempo real relativa al ingreso y al egreso al territorio nacional” de ciertas personalidades.

La denuncia se dio a conocer en medio de la polémica por la derogación del decreto del gobierno de Cambiemos que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales.

La demanda recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2, a cargo de Sebastián Ramos. El mecanismoilegal expuesto por Migraciones consistía en que “en tiempo real y mediante alertas específicas, había indicaciones sobre a quién se debía avisar si determinada persona entraba o salía del país”.

A propios y extraños

Entre los principales víctimas que surgen de la denuncia figuran la vicepresidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; el líder camionero Hugo Moyano y su hijo Pablo, políticos como Francisco de Narváez y referentes sociales, entre los que está Sergio Maldonado, hermano de Santiago,.

Además, figuran los nombres del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y su esposa y titular de Aysa Malena Galmarini, “los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia” y referentes de Juntos por el Cambio como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió, el diputado nacional -y ex ministro de Seguridad de Provincia- Cristian Ritondo y el ex senador Miguel Ángel Pichetto y el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Otras figuras también aparecieron en la lista de “espiados” por el macrismo: el futbolista de Boca Carlos Tevez, la esposa de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo y la diva de los almuerzos y amiga del ex presidente, Mirtha Legrand. Del mundo periodístico, en tanto, se siguieron los ingresos y egresos de periodistas como Luis Majul y Eduardo Feinmann,

“Este seguimiento ilegal, que viola además la protección de datos personales, no contaba con ninguna autorización judicial ni requerimiento formal alguno”, concluye el informe que preparó la actual directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, con el aval del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

Al parecer, el espionaje “se apoyaba en el sistema Halcón, creado para tramitar los requerimientos judiciales” y “sirviéndose de este dispositivo, montaron otro paralelo e ilegal para realizar un espionaje con fines ajenos al interés público o de Seguridad”. “Cuando llegaba a Ezeiza una persona que figuraba en ese listado, se disparaba una alerta sin conocimiento del personal migratorio que rebotaba en otro sistema, en el que figuraba la orden de dar aviso a distintas personas”, amplió la funcionaria.

Había, según precisaron, 29.344 claves, de las cuales “20.400 fueron otorgadas injustificadamente a la Policía de la Ciudad”. “Si consideramos que al momento de otorgar las claves dicha fuerza de la Ciudad contaba con sólo 13.000 mil policías, la fuerza poseía de manera ilógica más claves que policías”,cuestiona Carignano, que dijo haber reducido a sólo 100 claves de acceso a policías de las distintas provincias, Poder Judicial y organismos de Seguridad.

