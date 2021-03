Dos caras de la pandemia: más camas en hospitales pero el contagio no baja

domingo 07 de marzo de 2021 | 6:05hs.

Barbijo, distanciamiento social, alcohol en gel, cupos y restricciones para actividades dependiendo la zona. Lo descrito representa a grandes rasgos lo que fue y es la pandemia de Covid-19. El 11 de marzo se cumplirá un año de la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) profundamente preocupada por los alarmantes niveles de propagación del nuevo coronavirus Sars-CoV-2. La palabra tan temida obligó a cambios radicales y se instaló una nueva normalidad.

La pandemia hoy, lejos de desvanecerse impone a la humanidad repensarse. Buscar la manera de convivir con el Covid. Si bien apareció la vacuna -las vacunas en realidad dado que Argentina tiene tres laboratorios como proveedores y en mundo hay más de 200 en proceso de elaboración-, la escasez en el suministro hace que la campaña de vacunación sea más lenta que los objetivos planteados inicialmente.

Los contagios no descienden, a nivel país hay un promedio de 7 mil casos diarios y en Misiones no bajan de 100. No obstante a eso, la provincia hace tiempo está en un proceso de flexibilización de actividades, turismo, gastronomía, y más. Sin embargo, en la medida que no tiene fecha de vencimiento serán la barrera sanitaria los accesos, seguirán por tiempo indefinido los testeos en los ingresos, por ruta 12 o ruta 14, por El Arco o Centinela, respectivamente. También los test rápidos para detectar la enfermedad y así activar el aislamiento se realizan en los aeropuertos de Posadas y Puerto Iguazú.

Algún día, imposible aventurar cuándo, todas esas medidas impuestas en un contexto sanitario excepcional, desaparecerán. Quedarán como un recuerdo en la conciencia colectiva. Pero lo que permanecerá siendo un beneficio para la población es la infraestructura hospitalaria. Misiones debió duplicar sus Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para dar respuesta no sólo a la demanda de pacientes Covid sino aquellos que requieren internación por otras dolencias.

El Territorio accedió a un informe elaborado por el Ministerio de Salud de la provincia que da cuenta del incremento de camas y de respiradores. De 1.616 camas (clínicas, emergencias, UTI) se incrementó a 2.009 en la actualidad. De ese número sólo lo que respecta en camas críticas en los hospitales de Nivel II y III, se pasó de 104 camas críticas en marzo de 2020 a 185 en marzo de este año.

Cuentan con terapia intensiva en Posadas, el hospital Escuela Ramón Madariaga, hospital Favaloro, hospital de Fátima, hospital Materno Infantil, hospital de Pediatría Fernando Barreyro; de Oberá el Samic, al igual que en Puerto Iguazú, Eldorado y San Vicente y recientemente agregada el hospital de Leandro N. Alem.

Otro dato no menos importante: se incrementó de 416 camas (con gases) a 604; y en cuanto a los respiradores: de 77 se pasó a tener 158. “Se proyectaron 50 hospitales de campaña en distintos puntos de la provincia con una capacidad de 2.587 camas de aislamiento”, detalla el informe de la cartera sanitaria.

Desde marzo a la fecha se entregaron más de 2.300.000 Elementos de Protección Personal (EPP) entre todos los efectores de salud pública. En ese marco, el gobierno chino donó unas 15 mil mascarillas de protección médica al gobierno de Misiones. La empresa AESA Misiones SA, filial de la empresa francesa Veolia en Argentina, hizo entrega de EPP a Salud Pública y se recibieron mascarillas faciales elaboradas por las Escuelas Provinciales de Educación Técnica (Epet) de Misiones.

Una arista que amerita ser destacada es la función que cumplió el Banco de Sangre Central de Misiones. La provincia estuvo entre las primeras del país en sumarse al ensayo clínico del tratamiento con plasma de convaleciente a pacientes con coronavirus. “En nuestra provincia para este procedimiento se utiliza un equipamiento de última generación que son los separadores celulares que por técnica de aféresis permiten obtener hasta 600 ml de plasma por cada donación y en 45 minutos de proceso”, se destaca en el informe de Salud.

El 20 de marzo de 2020 comenzó la etapa en Argentina de “Quedate en Casa”. El día anterior el presidente, Alberto Fernández, había anunciado el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Aspo) para frenar, en la medida de lo posible, el impacto del Covid. Lo dispuesto representaba paralizar el país; la economía se detuvo y todo se enfocó en lo sanitario, de cómo hacer frente a esa amenaza.

Argentina, atenta a lo que sucedía en el primer mundo tuvo tiempo de preparar su sistema de salud, equipar la infraestructura hospitalaria con terapia intensiva. Sin embargo, no fue suficiente. Cumplidos los seis meses de pandemia, Argentina estaba entre los cinco países que más casos reportaba por día a nivel global: 11 mil casos diarios.

La cuarentena, en Argentina, fue adaptándose a la situación epidemiológica. Cada provincia, cada región, fue tomando medidas preventivas y restricciones acorde a su status sanitario y sus recursos. La pandemia causó estragos en el Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba), provincia de Buenos Aires y Jujuy, por citar algunos puntos donde el brote incluso demandó asistencia y contención de recurso humano de otras provincias.

Curva de contagios en Misiones

Misiones registró en una primera etapa pocos enfermos de Sars-Cov-2, según las cifras oficiales: ocho o diez contagios diarios entre marzo y agosto. Septiembre fue el primer récord de casos, 25 personas se habían infectado de Covid. Actualmente los positivos no bajan de 100 y el virus se extendió a unos 40 municipios. Posadas, Eldorado, Puerto Iguazú fueron los lugares más complicados. Ahora el parte epidemiológico notifica que los contagios se acercan a los 10 mil, desde que se detectó el primero el 27 de marzo de 2020.

El paciente cero en Misiones se trató de un posadeño, de 71 años, que estuvo en zona de riesgo. Estuvo internado en el Hospital Escuela Ramón Madariaga, había regresado de España, junto a su esposa, y cumplía cuarentena en su domicilio cuando empezó a sentir síntomas: fiebre, tos, malestar.

La primera víctima mortal del virus en Misiones fue el camionero oriundo de San Vicente. Luego de ocho días internado en el Hospital Samic de Oberá, murió. El deceso se produjo el 23 de abril.

Desde el caso cero en adelante, hubo un sinnúmero estudios, ensayos clínicos, recomendaciones por parte de los expertos, médicos, científicos, investigadores. La ciencia ocupó un lugar trascendental en la batalla contra un virus desconocido. Y su logro más importante, podría decirse, es el desarrollo de la vacuna.

El desafío está en la producción y distribución. Es decir, en la fabricación de tantas dosis que puedan completar la cobertura de la población objetivo. El reto está en convivir con el Covid disminuyendo al máximo la mortalidad.

Las consultas y los testeos

1) 0-800. Desde el 13 de marzo de 2020 se mantiene activa la línea 0800-444-3400 para la detección temprana de pacientes de riesgo o de pacientes que vienen de localidades que puedan tener circulación viral. Hasta la fecha se han registrado más de 20 mil consultas, reduciendo entre un 60 y 70 por ciento las atenciones en las áreas de emergencias de los hospitales públicos de Misiones.

2) Consultorios móviles. A través de diversos programas fueron colocados en sanatorios privados para contar con consultorios exclusivos de atención de pacientes febriles.

3) Controles terrestres y aéreos. El gobierno de Misiones en junio, con el fin de cuidar a los más de 1.200.000 misioneros, dispuso la colocación de puestos de control en los ingresos terrestres interprovinciales provinciales (Arco – Centinela). En los aeropuertos de Posadas y Puerto Iguazú funciona un puesto de texto para Covid 19, para aquellos que arriban a la provincia sin sus certificados negativos.

4) Postas. Se instalaron diez postas destinadas para trabajadores camioneros entre la ruta nacional 12 y 14, a lo largo de toda la provincia.

Informe de domingo

