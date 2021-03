Qué ver, leer y escuchar

domingo 07 de marzo de 2021 | 6:00hs.

La ley de Comey

Paramount+, online

La relación entre James Comey, director del FBI, y el presidente Trump en los primeros meses de su gobierno. La primera serie en abordar directamente la figura de Trump y su presidencia desde un punto dramático y realista.

Manifiesto

Cine.ar Play

La película protagonizada por Iván Moschner y Pompeyo Audivert fu la más vista en la plataforma Cine.ar Play en su semana de estreno. Relata el encuentro de León Trotsky y André Breton en México.

Los huerfanitos

Martín Baintrub

La tercera novela del también publicista y arquitecto es una distopía que imagina la llegada de un gobierno de extrema derecha. Y lleva al límite algunos argumentos como el de la adopción, para desplegar un mundo aterrador.

Belgrano, el gran patriota argentino

Daniel Balmaceda

Biografía definitiva del gran patriota argentino. Un libro repleto de datos e historias novedosas que pintan un perfil preciso sobre su vida íntima y echa luz sobre su vida pública; incluyendo el auténtico detrás de escena de la creación de la bandera.

Space Oddity

David Bowie

Segundo álbum del músico de rock británico David Bowie lanzado en 1969, con el hit homónimo para supuestamente coincidir con el alunizaje del Apolo 11. El disco mezcla folk, baladas y rock progresivo y fue un punto de inflexión.

Money

Pink Floyd

Es la sexta canción del álbum The Dark Side of the Moon, de la banda británica Pink Floyd, editado entre 1972 y 1973. Es la canción que abre la segunda cara en las ediciones en LP, compuesta en distintos ritmos fue vanguardista.