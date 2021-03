El resultado del análisis retumbaba en su cabeza.

Positivo... positivo... positivo...

Creyó que iba a desmayarse y se apoyó en la fría pared del pasillo del Hospital.

Le faltaba el aire. Todo a su alrededor se había esfumado. En el mundo estaban sólo ella y su angustia.

La pregunta del millón:

- ¿Por qué a mí?

No cabían reproches ni lamentaciones. La realidad se presentaba con características absolutas. Simplemente era así.

Ella siempre había mirado a la vida de frente: lo lindo y lo feo, lo bueno y lo malo.

Aburrida de aburrirse buscaba la emoción en conductas de riesgo.

El alcohol le hacía olvidar los problemas de su casa.

El porro le ayudaba a sentirse relajada y distendida dentro de la coraza corporal que tantas veces le dolía por la tensión.

Con la jeringa inyectaba pasión en sus venas colapsadas por el hastío de la monotonía.

En el sexo construía ficticios mundos de pareja donde el amor era una ilusión que duraba tan sólo hasta un segundo después del orgasmo. Descarga y chau. Si te he visto no me acuerdo. ¿Y, el preservativo? Bien, gracias. Siempre le había parecido cosa de maricones y ella tenía los ovarios bien puestos y a la hora de los bifes ponía lo que había que poner.

-¡Qué joda¡ ¿Y, ahora, qué?

El miedo a la muerte...

El miedo a la discriminación...

El miedo al miedo...

El largo pasillo del Hospital contenía como una tumba su impotencia y su desesperación.

¿Con quién hablar? ¿Cómo seguir?

Las lágrimas se habían solidificado en sus ojos que parecían dos cristales polarizados. Las mandíbulas como de piedra conferían a su rostro un aire de máscara carnavalesca con un rictus burlón.

Burlarse de su suerte.

Reírse de su destino.

Empedarse el sábado.

Drogarse el domingo.

Y joda ... sexo.... joda....

Sin respuestas comenzó a caminar hacia la puerta de salida.

Afuera la esperaba la implacable vislumbre del sol del mediodía que contrastaba con la oscuridad de su vacío interior donde se multiplicaban los ecos de los ecos de la temida palabra.

La autora es docente y psicóloga ha publicado más de una docena de libros. Socia fundadora de la A:L:A: Asociación Literaria de Alem. -