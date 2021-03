A 24 horas del trasplante, medican con antibióticos a Ezequiel por un virus en uno de sus pulmones implantados

sábado 06 de marzo de 2021 | 8:31hs.

Ya se cumplieron 24 horas desde que Ezequiel Galeano, el joven eldoradense de 21 años que necesitaba un trasplante bipulmonar, fue intervenido quirúrgicamente tras haber sido trasladado en avión sanitario de alta complejidad hacia el Hospital Favaloro de Buenos Aires. La operación fue un éxito.

Gladys Trigo, colaboradora en Solidaridad y Difusión para la concientización de Donación de Órganos y Médula Ósea, publicó en la red social Facebook que "al cumplirse las primeras 24 horas de su Trasplante BIPULMONAR. Ezequiel en estos momentos está combatiendo un virus que tiene en uno de sus pulmones implantados".

A su vez destacó que los médicos ya estan controlando ésta situación con una batería de antibióticos y que los demás órganos funcionan bien.

"Ésta mañana (por ayer) le bajaron la sedación y hace un ratito los médicos lograron que se despierte por unos instantes. Le avisaron que ya estaba Trasplantado y que se encontraba internado en Buenos Aires", continuó el relato.

Además comentó que Ezequiel asintió con un dedo, entendiendo todo lo que los médicos le estaban diciendo.

Finalmente destacó que "todo éste relato me lo acaba de enviar por audio su hermano Gustavo Galeano y me pidió que NO DEJEMOS DE REZAR POR EZEQUIEL. En éstos momentos lo necesita Mucho".

"Sabemos que el amor y las Plegarias siempre llegan al Cielo. Gracias Ángel Donante que caminas La Patria Celestial", cerró Gladys Trigo.

“A nosotros nos dieron muchas esperanzas, que él va a hacer una vida normal"

Su mama, Mercedes López, dialogó con el programa Acá te lo Contamos y destacó que de esperarán tres días para que el joven comience a despertar y ver su evolución.



“Estamos todos muy contentos, yo recién caigo de todo lo sucedido. La verdad que para mí fue todo muy rápido, entre la preparación y todo, la operación fue de 10 horas cuando nos habían dicho que podía durar hasta 15”.



“A las 8 entró a cirugía para el trasplante, fue una cosa de Dios, fueron las oraciones de las personas que nos están ayudando. A mi me llamaron que tenía que viajar urgente y tardamos para llegar porque se demoró el viaje por cuestiones climáticas pero al final se pudo”, destacó.



Mercedes comentó que Ezequiel estuvo esperando este momento por tres años, “ayer me dijo el médico que su corazón funciona muy bien y gracias a eso él aguantó porque su pulmón ya no podía más”.



“A nosotros nos dieron muchas esperanzas, que él va a hacer una vida normal, jugar al fútbol, salir con amigos, hacer lo que él le gusta, todo lo que no pudo hacer en tres años va a poder hacerlo y es lo que nos da fuerzas porque es lo mejor para él”, destacó.



Finalmente dijo: “Tengo que agradecer a la familia del donante que aceptó dar los órganos y que la gente siga donando para dar vida”