Cofra avanza con el plan de diversificación de las chacras

sábado 06 de marzo de 2021 | 8:04hs.

La Cooperativa Frigorífica de Leandro N. Alem Limitada (Cofra) es una de las referencias en producción porcina de Misiones. De acuerdo a algunos números que informaron en las tres cabañas (unidades productoras) de Cofra hoy hay 11.000 cerdos y en manos de los productores, hay otros 10.500 cerdos en engorde. En tanto, durante el primer semestre del 2020, hubo 22.885 cerdos faenados, siendo alrededor de 3.814 faenados por mes.



Al respecto, se refirió el gerente de producción de Cofra Sergio Peñalva Jost, quien evaluó que el 2020 fue un año bastante bueno, pese a la situación de pandemia. “Contra todo lo que se dice de que en la economía fue un año negativo, para nosotros fue positivo en lo productivo. Al principio nos asustamos muchos con la pandemia, cerramos el año decaído en las ventas pero muy bien en la parte económica, fue un año productivo”, dijo.



En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, contó que se sigue trabajando fuertemente apostando a la diversificación productiva, con un proyecto que viene hace 32 años en trabajo, y con un crecimiento de la producción porcina intensiva en Misiones. “Está vinculado a la diversificación de la producción tabacalera, es decir se les brinda la posibilidad a productores que hacen tabaco de diversificar o reconvertir la actividad”, manifestó Peñalva Jost.



Sobre las perspectivas, resaltó que sigue creciendo la producción, incrementando la cantidad de madres en los centros de multiplicación. “Cofra tiene tres de esos centros, que es donde se forman los lechones. Y esos lechones nuevos van a ser recriados en chacras de los productores que brindan el servicio a la cooperativa de la recría y terminación. Es el único sistema de integración porcina cooperativo de Argentina. De esta forma, se consigue tener un producto misionero bien posicionado en todo el Nea, llegando a Formosa, Chaco, Corrientes con muy buena aceptación”, apuntó el gerente productivo.



De manera directa en recría y terminación, hay unos 180 productores, distribuidos en distintas cuencas que brindan ese servicio a la cooperativa.



Actividad maicera



La cooperativa también hizo hincapié en la actividad maicera, como principal insumo para la cría de cerdos. En las dos fábricas de alimentos de Alem y San Vicente se produjo en el primer semestre del 2020 unos 7.227.567 kilos para alimentar los cerdos en producción, alrededor de 1.204.595 kilos por mes.



Con vistas a seguir el desarrollo, Peñalva Jost contó que se está terminando un nuevo galpón en la unidad productora de 25 de Mayo, que permitirá sumar madres y al menos incorporar unas 6.000 unidades más de lechones que luego irán a faena para la industrialización en la provincia.



Sobre los precios, dijo que siempre se trata de no afectar tanto el consumo, teniendo en cuenta la escalada inflacionaria. “La estrategia es no caer en desfasaje y no afectar tampoco el consumo, porque nuestros principales clientes que es la familia misionera también tiene que poder acceder al producto y no debe ser oneroso, por eso se busca un equilibrio”, determinó.



Por último, consultado sobre la posibilidad de producir con destino a China, el gerente opinó: “Soy un veterinario produccionista, y creo que es totalmente viable producir cerdos con impacto ambiental muy bajo, se puede mitigar cualquier impacto haciendo un trabajo de manejo de fluentes como lo hacemos nosotros”.



“Para nosotros es totalmente viable en Argentina este proyecto. Misiones podría llegar a tener un proyecto así, pero tendría que encontrar el espacio suficiente”, finalizó.