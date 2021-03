Preocupación por falencias en escuelas del interior

sábado 06 de marzo de 2021 | 6:04hs.

Existe una gran preocupación en la Escuela Normal Superior N°12 de Bernardo de Irigoyen por falta de personal de servicio, ya que actualmente cuentan con un solo portero para los tres turnos.

En diálogo con El Territorio, la vicerrectora de la institución, Bella Espinosa, comentó: “Ese portero debe cumplir servicio por la mañana que es su turno, pero él está después de cada recreo para limpiar los baños, cuando el turno mañana se retira limpia las instalaciones y está a la tarde nuevamente”.

“Hace un tiempo hay un número de expediente y una persona que está propuesta para el cargo, pero igualmente si nos designan ese segundo portero, necesitaríamos otro más, porque cada turno necesita uno. Es necesario asegurar las condiciones de limpieza tanto para los alumnos como para los profesores, entonces veríamos con agrado si podemos lograr que por lo menos se nombre un portero más porque es una escuela grande con dos niveles de enseñanza y una matrícula muy numerosa”, cerró la directiva.

Por otro lado, la docente Olga San Emeterio de la Escuela Superior de Comercio N 2 de Jardín América aseguró que no están dadas las condiciones para recibir a los alumnos en el establecimiento educativo. “Momentáneamente y hasta que se regularice la situación, el dictado de clases será virtualmente”, contó Olga. Explicó que el edificio no reúne las condiciones que exige el protocolo y en resguardo de la seguridad tanto del alumno como de los profesores se tomó la decisión. Solamente asistirán los alumnos que no han terminado el cursado 2020 y adeudan materias.