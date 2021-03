“Tuve covid y no quiero pasar otra vez por esto”

sábado 06 de marzo de 2021 | 6:08hs.

La prevención y la inmunización son las únicas formas de evitar contagios y pérdidas de personas por la enfermedad que golpea al mundo; es por ello que muchas de las personas que se recuperaron tratan de concientizar a la comunidad sobre la importancia del uso de los elementos para evitar con contagios del Covid-19.

Mientras que con la llegada de la vacuna fueron los primeros en solicitar el turno para inmunizarse y protegerse, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los pacientes recuperados registran algunas secuelas y han sufrido con mayor intensidad los síntomas.

En el caso de Mirian González, la paciente número tres confirmada con coronavirus en la provincia y la segunda en la ciudad de Puerto Iguazú a fines de marzo del año pasado. Mirian tiene 50 años y vivió la vacunación con una mezcla de sentimientos porque la llevó a recordar los 30 días que permaneció internada.

No transitó la enfermedad en un estado grave, es decir, no necesitó asistencia respiratoria ni oxígeno, pero como en ese momento se desconocían muchos factores y tenía enfermedades de base, los médicos decidieron monitorear su evolución de cerca. La mujer es madre de Lucho, el joven que contrajo la enfermedad (caso 2) por sus trabajos con repatriados en la frontera.

Miriam rememora aquel período como una etapa muy complicada, no sólo por los síntomas sino por la incertidumbre de lo que aún era muy desconocido. Debió ser hisopada seis veces luego del diagnóstico para poder contar con los dos PCR negativos consecutivos que eran indispensables en ese momento para recibir el alta médica. También fue duro por la discriminación que debió soportar, tanto ella como toda su familia.

Hoy ya recuperada al enterarse que ya podía recibir la vacuna, no lo dudó y sus hijos la inscribieron a través del sistema dispuesto por el Ministerio de Salud. Recibió la primera dosis el jueves en horas de la mañana en el Centro de Eventos y Convenciones del Amerian Portal del Iguazú.

“Yo me vacuné porque tengo problemas de salud, no sentí nada. Es más, me vacunaron y seguí con mis actividades normales, me manejé en colectivo y hasta ahora no sentí nada. Debo confesar que tenía miedo porque la gente dice muchas cosas pero la verdad no sentí nada”, compartió con El Territorio.

Tras recibir la primera dosis de la vacuna, lo primero que hizo fue compartir con su familia las fotos en el grupo familiar. “Desde que la enfermedad entró a nuestra familia nos cuidamos el doble. Cuando me recuperé y me dieron el alta, sentí que me quedó un dolor en los pulmones que con el tiempo desapareció. Me vacuné porque no quiero volver a pasar por esto y tampoco deseo que ninguno de mis familiares se contagien”, reflexionó González.

Siempre que puede Mirian, que es una mujer de fe que colabora de forma activa en una iglesia, cuenta su testimonio con la enfermedad con el fin de generar conciencia y así evitar que más personas sufran con la enfermedad.

