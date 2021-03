Advierten que la tasa de deforestación es muy alta

sábado 06 de marzo de 2021 | 6:02hs.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, advirtió ayer que la tasa de deforestación actual “aún no bajó lo suficiente y sigue siendo muy alta” y de continuar en el mismo nivel en 70 años el país se quedará sin bosques nativos.

El funcionario encabezó la apertura del periodo anual de asambleas ordinarias del Consejo Federal de Medio Ambiente, en un acto en el Museo del Bicentenario, en el que se eligieron a las autoridades que representarán al Consejo durante el 2021.

En ese contexto, el mandatario señaló que “uno de los temas principales para este año es trabajar sobre la mejora de la ley de bosques nativos”, la cual necesita ser “modificada imperiosamente” por lo transcurrido durante el año pasado.

Cabandié precisó que “se han arrasado con 400 mil hectáreas de bosques nativos”, “300 mil por incendios forestales y 100 mil por deforestación”.

“Que aún no tengamos tipificado en el código penal el delito ambiental, a mí me avergüenza como Nación”, criticó y añadió que la tasa de deforestación “aún no bajó lo suficiente y sigue siendo muy alta”.