Hartazgo en Guaraní por la creciente inseguridad y poca respuesta de las autoridades

viernes 05 de marzo de 2021 | 14:46hs.

"En pocos minutos destrozaron el esfuerzo que demanda años de trabajo", resumió Carmen Muller, dueña -junto a su pareja- de un emprendimiento metalúrgico en Guaraní, pero sus palabras reflejan la bronca e indignación de la mayoría de los habitantes, comerciantes y empresarios de esa localidad.

Es que desde hace meses padecen una creciente ola de inseguridad que los tiene movilizados y en búsqueda de soluciones, pero sus pedidos siguen sin ser atendidos por las autoridades.

Apenas un par de días después de que una banda de asaltantes encapuchados robara casi tres millones de pesos de un aserradero, entraron a la empresa de Muller. Fue ayer a la madrugada.

Como no encontraron dinero -que evidentemente buscaban- causaron destrozo en las instalaciones, vaciando gavetas en las oficinas y pisoteando documentaciones que lanzaron al suelo.

"Saltaron los muros, rompieron cámaras de seguridad en el perímetro, reventaron las cerraduras de las puertas y entraron, con una tremenda agilidad", contó la damnificada a El Territorio.

Una vez adentro el movimiento de los malandras quedó registrado. "Usaron guantes así que no quedaron huellas, tenían barbijos y capuchas, además de ropa amplia como para que el físico no se vea. Claramente buscaban plata pero como no había tiraron todo, rompieron lo que había. Hicieron un desastre", lamentó.

Considerando la logística, el botín con el que escaparon terminó siendo ínfimo, porque "se llevaron celulares, un equipo de música y algunas herramientas".

"No son robos al voleo"

La metalúrgica está recostada sobre la ruta nacional 14, que posee tránsito constante, pero llamativamente nadie vio nada, tampoco el sereno de otra empresa de las inmediaciones. Es más, durante la misma madrugada robaron a otro comerciante de la localidad y por las huellas de los calzados impregnadas en el piso, se cree que fueron los mismos.

La única referencia horaria la dio un vecino, que dijo haber escuchado ladrar a los perros pero cuando salió de su casa no observó nada fuera lo de normal.

Claro. Los delincuentes accedieron a la metalúrgica por una zona de casi nula visibilidad. "Por eso digo que existe inteligencia, que no son robos al voleo sino bastante bien organizados. Imaginate que sabían por dónde entrar sin ser vistos y qué cámaras romper", añadió Muller.

Desde que están en Guaraní esta es la segunda vez que sufren un robo. "La primera vez hicieron dos boquetes enormes en la pared y al igual que ahora, también destrozaron todo porque no encontraron efectivo”, recordó la propietaria y lamentó que “desde entonces tenemos alarma, perros, cámaras y nada alcanza".

"Pongas lo que pongas, buscan la forma. Es indignante, una impotencia. Te matas laburando y estos en pocos minutos estos destruyen el esfuerzo que demanda años", acotó.

Policías en las calles

Esta mañana un grupo de habitantes de la localidad se reunió frente a la sede comunal para exigir respuesta a las autoridades.

Son claros en ese punto: más policías en la Comisaría, patrulleros y presencia de uniformados en las calles, sobre todo durante la noche, patrullajes a pie y con recorridas móviles.

"Se necesita reforzar de manera urgente la presencia policial en las calles y sobre todo más personal, porque son tres en la comisaría y ni hablar de los patrulleros, que se arreglan con uno", dijo un vecino.

