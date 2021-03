River Plate se consagró campeón de la Supercopa Argentina al golear a Racing

viernes 05 de marzo de 2021 | 0:08hs.

River Plate se consagró campeón de la Supercopa Argentina al golear esta noche a Racing Club por 5 a 0 en el inaugurado estadio Ünico-Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, con goles de Rafael Santos Borré, Julián Álvarez, Matías Suárez en dos oportunidades y Nicolás De la Cruz.

El encuentro comenzó parejo, con dos equipos que no arriesgaron en los primeros minutos y jugaron lejos de los arcos defendidos por Gabriel Arias y Franco Armani.



Con el correr de los minutos, el conjunto dirigido por el entrenador Marcelo Gallardo tomó el control de la pelota, se hizo dueño del mediocampo y se paró sobre el campo rival.



Las buenas labores de Jorge Carrascal y de Nicolás De la Cruz en el mediocampo y de Suárez y Borré en ataque, le permitió al "Millonario" llegar al arco cubierto por el arquero Arias, que tuvo dos buenas intervenciones.



El colombiano, máximo anotador de la era Gallardo con 48 tantos, le marcó su quinto gol a Racing, al grande que más le convirtió, seguido por los tres a Independiente, dos a Boca juniors y uno a San Lorenzo.



La "Academia" perdió el mediocampo, tanto al momento de intentar hacerse firme en la marca como para generar fútbol y jugadas colectivas.



El arquero riverplatense Armani tuvo dos atajadas destacadas con remates desde afuera del área, modalidad con la que el mediocampista de Racing Tomás Chancalay impactó una pelota en el palo derecho.



El equipo "albiceleste", si bien no tuvo mucho dominio de la pelota, pudo ser más vertical que su rival por momentos, aunque no logró materializar en gol las buenas intenciones que tuvo por momentos.



En el segundo tiempo, los de Juan Antonio Pizzi se hicieron dueños de la pelota, obligados a revertir el resultado adverso, pero lejos del arco defendido por Armani, y River, en tanto, esperó en su campo tranquilo y las veces que decidió presionar, lastimó a un rival al que dejó sin respuestas desde lo futbolístico y anímico.



En solo cuatro minutos de diferencia, los de Gallardo sentenciaron el partido con tres goles, que mostraron la solvencia y efectividad de sus jugadores y dejaron expuesta la tibieza y la falta de confianza de los de Avellaneda.



El "Millonario", lejos de relajarse por la abultada diferencia a su favor, continuó buscando el arco rival y golpeó por quinta y última vez a un Racing desarmado y sin una idea clara de juego ni de marca.



River Plate consiguió la segunda Supercopa Argentina de su historia, tras la obtenida en 2017 luego del triunfo por 2-0 ante Boca Juniors, en un partido jugado en Mendoza.



Marcelo Gallardo, en tanto, cosechó el decimosegundo título en su cuenta personal al frente del primer equipo de la institución de Nuñez.



En el día en que se inauguró el impactante estadio santiagueño, similar al Allianz Arena, de Bayern Múnich, River tuvo el escenario adecuado para retomar la dinámica de la obtención de títulos que se había interrumpido el año pasado, seguramente por la falta de actividad, porque sigue siendo el mejor equipo del fútbol argentino y por que no de Sudamérica.

Suárez feliz

Matías Suárez, autor de uno de los goles de la conquista “Millonaria” frente a la “Academia” en Santiago del Estero analizó el partido y admitió que “este título es muy importante para nosotros”.

“Somos los primeros que estábamos mal y con bronca que en instancias finales no podíamos ganar y quedábamos tristes. Estábamos cansados y es muy importante para nosotros”, indicó Suárez en declaraciones a TNT Sports.

En cuanto al desarrollo del duelo, el ex Anderletch belga y Belgrano de Córdoba, afirmó que el partido se abrió en el segundo tiempo y “con respeto al rival, se siguió jugando para ganar y por eso el equipo mereció esta esta Copa”.