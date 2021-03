Dólar futuro: Cristina habló de una causa armada para que gane Macri

viernes 05 de marzo de 2021 | 6:02hs.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que la causa Dólar Futuro es parte de una maniobra de lawfare, ratificó que no se cometió ningún delito con las políticas económicas durante su gobierno, fustigó a Mauricio Macri y sus funcionarios que participaron en las maniobras de devaluación y anticipó que no solicitará su sobreseimiento. “Hagan lo que tengan que hacer”, les dijo a los jueces que la juzgan durante una audiencia vía Zoom.

“La causa dólar futuro es un caso principal en materia de lawfare y una manipulación e intromisión en los procesos electorales de la Argentina” , dijo en una breve introducción, en la que también cuestionó al tribunal por no permitir la presencialidad en la audiencia clave.

“Cuando me notificaron que la audiencia era el 1 de marzo dije que el lawfare sigue en su pleno apogeo” , sostuvo Cristina, y agregó que el “lawfare no es solamente la persecución desde el Poder Judicial, sino también la articulación con los medios”.

“Esta causa se inicia por una denuncia del entonces presidente del bloque de la UCR Mario Negri y Federico Pinedo, entonces presidente del bloque del PRO. Esa denuncia se produce el 30 de octubre de 2015, ¿les suena? Cinco exactos días después de la primera vuelta electoral presidencial ”, relató la ex mandataria.

En ese marco, la presidenta del Senado recordó que “el martes 17 de noviembre de 2015 en plena hora cambiaria abierta irrumpió (Claudio) Bonadio en el Banco Central ¿cuál era el objetivo? Provocar una corrida, un desastre para todos”. Y agregó: “A los días del allanamiento al Banco Central fuimos a balotaje. Y por eso digo que no sólo fue lawfare sino que también hubo una manipulación de los procesos electorales”.

Cristina remarcó que en los compradores de dólar futuro de ese momento “no había ningún amigo mío, ni funcionario de nuestro gobierno entre los que compran, sino que estaban todos los amigos de Macri y sus funcionarios.

“Luego llegaron al gobierno, devaluaron, usufructuaron la devaluación y los que estamos sentados y acusados ​​somos nosotros que somos los que desendeudamos al país y pagamos la deuda al FMI”, completó.

Según aseguró Cristina Kirchner en la audiencia, el gobierno de Macri vino a devaluar. “Vinieron para eso y ustedes, el Poder Judicial, contribuyó a que ganaran las elecciones y son responsables de lo que pasó y está pasando a la Argentina”. “Trajeron de vuelta al FMI con 44.000 millones de dólares para ayudar a la campaña presidencial de Macri y ni así pudo”, agregó.

En su declaración la ex presidenta, con la voz quebrada, agregó: “Realmente me da mucha bronca, porque la que sufre es la gente. No podemos aumentarles a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá”.

“Estamos en un momento institucional muy grave de la Argentina y los jueces no pueden seguir comportándose como una corporación”, remarcó.

Finalmente, la vicepresidenta afirmó que no pedirá su sobreseimiento en la causa dólar futuro y pidió los jueces que “hagan lo que tengan que hacer”, sostuvo la titular del Senado.

Claves de una causa que se inició en 2015

a) La causa se inició en 2015 por una denuncia de los diputados opositores Federico Pinedo y Mario Negri, y en 2016 el juez Bonadio procesó a CFK.

b) La vicepresidenta declaró ante la Cámara de Casación Penal, que debe definir sobre los pedidos de sobreseimiento de los imputados antes del juicio oral.

c) Las defensas se concentran en un informe elaborado por los peritos de la Corte Suprema, aunque el Tribunal Oral sostiene que las pruebas se deben analizar en el debate.

d) Dólar futuro es un contrato en pesos en el que 2 partes fijan el valor de un activo, en este caso del dólar, en una fecha futura determinada. Cuando llega esa fecha, el vendedor o el comprador pueden obtener una ganancia o una pérdida, según la cotización oficial de la divisa sea mayor o menor al precio del contrato.

Dirigentes oficialistas respaldaron la declaración