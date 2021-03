Qué ver, leer y escuchar

viernes 05 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Your Honor

Paramount+, online

El hijo de un juez respetado se ve involucrado en un incidente de atropello y fuga, que lleva a un juego de mentiras, engaños y decisiones increíbles de alto nivel. Protagonizada por Bryan Cranston.

El cuento de la criada

Flow

Últimos días en la plataforma de Flow. Una mujer obligada a la esclavitud sexual lucha por sobrevivir en Gilead, una sociedad totalitaria y posapocalíptica situada en lo que solía ser Estados Unidos.

Lo quiero preso

Alejandro Rebolledo

Aborda la persecución a la que fue sometido por el régimen chavista. Cuenta la espectacular historia de Armando Reyes, un personaje de ficción que da vida a quien viviera una de las épocas más tristes de la vida venezolana.

Nadie es normal

Jordi Sánchez

Un pintoresco paisaje en el que la invención parece brotar de la cruda realidad, lo improbable se codea con el realismo más mundano y donde las anécdotas están servidas. Un libro para disfrutar. Fresco, divertido, original, imprevisible, sincero.

Cowboys from hell

Pantera

El quinto álbum de la banda de groove metal y el primero que va orientado hacia un sonido más pesado, que se tornó luego influyente. Es considerado uno de los mejores y uno de los álbumes que definieron el metal de inicios de los 90.

Bark at the moon

Ozzy Osbourne

Un clásico de principio a fin y uno de los discos más exitosos de Ozzy. Además del tema que da nombre al disco, están los épicos Now you See It (Now You Don’t) Rock ‘n’ Roll Rebel, Centre of Eternity y Waiting For Darkness.