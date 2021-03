Milani acusó a Majdalani y a Arribas por el robo en su casa

viernes 05 de marzo de 2021 | 6:02hs.

El ex jefe del Ejército César Milani sufrió un violento robo en su domicilio de San Isidro, cuando entre al menos cinco hombres entraron durante la madrugada de ayer a su casa y se llevaron, en principio, dinero y armas. En ese marco, Milani apuntó directamente contra los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por el robo.

“Un dato nuevo (sobre el robo) es que no sólo habría ex integrantes de la policía de la provincia sino también ex integrantes de la AFI. Todo por orden de Majdalani y Arribas”, afirmó César Milani en declaraciones a Telefé.

Y el ex funcionario agregó: “Fueron ex integrantes de la AFI. Pusieron micrófonos para escuchar mis conversaciones. Cuando fui absuelto espiaron al tribunal. Hay un comunicado de la junta de tribunales donde condenan esto. Siguen espiando y operando, para decir acá estamos. A mí me espiaron cuando estuve detenido, a mi mujer, a mis hijos, los teléfonos de mis abogados”.

Milani también manifestó que espiaron a jueces federales que intervinieron en dicha causa y que el mensaje que entendió a partir del robo es ‘estamos presentes, estuvimos presentes y seguimos estando presentes’”. “Fue un robo de amedrentamiento, en un lugar lleno de cámaras”, concluyó.

El hecho ocurrió cuando los delincuentes ingresaron pasada la medianoche del miércoles al domicilio y encerraron a Milani en un vestidor junto a su esposa y empleados. Los ladrones permanecieron allí alrededor de media hora y se habrían llevado dos pistolas, una calibre 9 milímetros que le otorgaron el ex funcionario en el Ejército.

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la cuadra y calculan que habrían actuado entre cinco y siete hombres que se movilizaron en dos vehículos. No se reportaron heridos.

“No eran novatos, incluso uno tenía una pistola en la espalda. Nunca nos apuntaron, siempre llevaron las armas abajo. Tampoco nos pegaron ni empujaron”, remarcó Milani.