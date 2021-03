Por el faltante de materiales se frena el buen presente de la construcción

viernes 05 de marzo de 2021 | 5:30hs.

La construcción representa uno de los eslabones clave para la reactivación económica del país, luego de un año signado por la pandemia del Covid-19 que provocó diversas complicaciones que aún persisten. En Misiones, a partir del segundo semestre del 2020 hubo un fuerte incremento en la demanda de materiales que se tradujo en el inicio de nuevas obras en la esfera privada, sumado a la continuidad de la obra pública.

Sin embargo, el freno o reducción de turnos en fábricas elaboradoras de los materiales para la construcción aún persiste y complica el normal abastecimiento de tales insumos. Actualmente, los productos derivados del hierro son los que más cuestan conseguir en la tierra colorada, con demoras en la entrega por parte de los proveedores de hasta 90 días en algunos casos. En esta línea, también se nota la dificultad en la compra de cerámicas, señalaron empresarios dedicados a la venta de estos productos.

Esta situación encendió las alarmas en el sector, ya que muchas de las obras no finalizan en los plazos previstos hasta tanto se puedan conseguir, y que el desabastecimiento en determinados productos “complica la reactivación económica del país”, sostienen desde el sector.

Para ello, insisten en la asignación de cupos de entrega de los materiales por provincia para evitar un faltante mayor, sobre todo, cuando inicien nuevas obras previstas tanto desde Nación como de Provincia.

Pese a esta complicación, las expectativas se mantienen y se apuntan a mantener los números logrados en 2020. Es que según los últimos datos relevados por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), en el tercer trimestre de 2020 se logró un fuerte repunte en lo que refiere a los metros cuadrados construidos en ampliaciones en Posadas, Oberá y Eldorado, que llegó a un total de 14.876 m2, uno de los números más altos desde el primer trimestre de 2018 en la tierra colorada.

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó ayer que la construcción empezó el 2021 con números favorables. Es que la actividad creció más del 4% comparado con diciembre y 23% en un año, indicadores que volvieron a repuntar luego de 26 meses de mermas consecutivas.



Faltante y preocupación

Los derivados del hierro son los productos que actualmente escasean en diversos corralones, problemática que aún persiste por dos factores: la reducción de turnos en fábricas por contagios de coronavirus y la gran demanda en todo el país, que no llega a cubrirse por la menor capacidad operativa.

Al respecto, Sergio Bresiski, empresario del rubro de la construcción, aseguró a El Territorio que “actualmente hay un problema que trasciende las fronteras con el acero, cuyo desabastecimiento se pronunció y que no permite una comercialización con normalidad”. Producto del faltante, clave en los cimientos de las obras, “se provoca un atraso en las obras públicas y privadas al no contar con los materiales y, en efecto, no llegan con los tiempos previstos para la conclusión de las obras y una demora en toda la cadena productiva”.

Producto de esta situación, que también afecta a la producción y entrega de cerámicas, “se está atrasando la reactivación económica”, que viene de la mano de la comercialización y generación de empleos particularmente en el sector de la construcción.

“Hoy la economía se está acomodando a un escenario completamente nuevo. El país ya venía de una crisis de varios años, una situación muy marcada, y surgió la pandemia, que profundizó los desequilibrios”, contextualizó Bresiski, quien también preside la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP).

Por otra parte, Luis Gottschalk, propietario de la casa de materiales Don Emilio, comentó que aún persisten las complicaciones para conseguir insumos para la construcción. Hierros, chapas, griferías y cerámicas son los productos que actualmente escasean en el mercado de este segmento. “En lo que respecta a los hierros, hay una demora de entrega de 90 días o directamente no hay plazos porque no hay un abastecimiento normal, por lo que complica a nuestros clientes la conclusión de las obras que tenían previstas. En el caso de la cerámica, si bien hay faltante, la reposición es a 30 días, pero también es crítica”, expresó.

“Sin dudas los faltantes están provocando complicaciones y demoras en las obras porque, al no contar con la totalidad de los materiales, el grueso de las obras no se pueden iniciar o continuar, por lo que provoca un retraso notorio”, subrayó.

Otro punto que mencionó el empresario fue en torno de las ventas, que entre enero y lo que va de marzo se concretaron sin sobresaltos, como ocurrió en meses anteriores. Asimismo, dijo que “la totalidad de los productos que se logran reponer vienen con aumentos en torno al 5 por ciento mensual”, que se suma al incremento en los costos de la logística de traslado como consecuencia de las recientes subas en los valores de los combustibles.

En tanto, Nicolás Dei Castelli, presidente de la delegación Misiones de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), se refirió a la problemática. “El inconveniente por la escasez de materiales se nota en la provincia y es un tema para trabajar y que se está viendo cómo se puede trabajar, si se pueden asignar cupos en las provincias, cosa de cuando se avancen con los programas nacionales de construcción, se pueda contar con un respaldo necesario de materiales para ejecutar las obras”, manifestó en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva.



Expectativas para 2021

Luego de un 2020 con un crecimiento en la actividad de la construcción, el nuevo año trae consigo expectativas. En este punto, se apuesta a la generación de nuevos empleos registrados en la provincia. Actualmente, hay un promedio de 6.000 trabajadores formales según los datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric). Dei Castelli, en este sentido, señaló que “proyectamos en el mejor de los escenarios aumentar el número y llegar a los 8.000 o 9.000 trabajadores”.

Indicó que “después de un 2020 complicado, estamos con expectativas de mejora para este año, porque cerramos con un alza en la ocupación de materiales, de consumo y un aumento en la cantidad de trabajadores. Sin bien es inferior a años anteriores, terminamos mejor de como estábamos a mediados del 2020”.

“En lo que es la obra pública se disparó los pedidos y se va a reactivar. Misiones invierte mucho en obra pública y se están terminando escuelas y reparaciones para el martes –fecha de inicio del ciclo lectivo-. Constantemente se invierte en viviendas, en salud, que se notó en enero. Esperamos que los planes de Nación colaboren un poco al panorama”, cerró el delegado de la CAC.