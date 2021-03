La apuesta intimista de ‘La cima del mundo’

viernes 05 de marzo de 2021 | 6:00hs.

La directora Jazmín Carballo sigue en La cima del mundo a Anastasia Amarante, una cantante cordobesa que lucha por seguir su sueño artístico, apoyada por su madre-manager, en un contrapunto entre el consejo profesional y el maternal.

“El rol de madre y manager se unen en que mi mamá es mi mejor consejera. Por más que no esté de acuerdo con todo lo que dice, ella quiere lo mejor para mí. Quiere verme brillar y llegar lejos y, un poco, está la proyección de ella hacia mí en poder cumplir con lo que ella no pudo”, dijo Amarante a Télam sobre el filme que se puede ver en la plataforma Puentes de Cine.

En formato observacional, Carballo sigue de cerca el día a día de Anastasia. “La propuesta surge a raíz de un rodaje de un videoclip de una banda de Córdoba. En un receso, almorzando y charlando, Jazmín se interesó por mi historia y personalidad. Ese fue el puntapié”, explicó la cantante.

“La preparación del rodaje, siempre que Jazmín venía, aprovechábamos para hacer tomas. Fue todo muy natural y fluyendo. No fue muy estricto en cuanto a guion e ideas fijas. Se fue dando con el tiempo. Algo muy lindo fue que ella traía distintas premisas a desarrollar, que eran ejercicios de cursos que ella estaba haciendo. Eso lo utilizamos para retratar los distintos aspectos”, indicó.

Así, Carballo no sólo la acompaña en sus presentaciones o encuentros con amigos, sino también se mete en el baño mientras graba en su celular algunas melodías con la voz o en el cuarto mientras se viste y prepara para salir.

Es una película que se mete en tu intimidad. ¿Cómo lo trabajaste?

Yo siempre fui una persona muy creativa y artista en todos los sentidos. Cuando le conté a mi mamá, ella tenía la inquietud de qué queríamos mostrar. Todo fue muy natural y ella se copó con mostrar ese lado de manager, como cuando me reta, y esa parte del vínculo que tenemos como madre e hija. Jazmín fue súper respetuosa con nosotras y lo que queríamos mostrar o no de nuestra intimidad.

Está esa doble relación con tu mamá-manager, que tiene charlas tensas...

Por supuesto que hay declaraciones que realiza mi mamá que son muy fuertes y difíciles. Pero también la idea era eso, mostrar una charla bien sincera, sin máscaras. En todo momento le digo las cosas que pienso y con las que no estoy de acuerdo. Es entender que mi mamá, que tiene más de 60, viene de otra época y nosotros llegamos a este mundo para dar vuelta esas estructuras y reescribir la historia. Entiendo que ese contraste le dio un toque más controversial a la película. Cada uno es libre de pensar lo que quiera afuera de ello.

La película también muestra que algunos músicos no dejan crecer a otros.

Percibí celos y mala leche, pero también la camaradería, el aguante y el impulso por parte de otros artistas que estaban más arriba que yo y me dieron espacio y voz. Estoy muy agradecida con ellos y apuesto a que cada artista es único, con algo hermoso para brindar.

Se pone en discusión que para tener éxito es necesario poner dinero

Creo que me estoy haciendo un camino muy lindo, en el que estoy aprendiendo, explorando y apostando. Por supuesto que el dinero lo facilita, pero tampoco es un límite no tenerlo, porque puedo trabajar para conseguirlo y eso es lo que hago. Trabajo todos los días y apuesto a mi sueño. Soy mi propia jefa y mi propio impulso.

También está la dicotomía entre ser sincera con vos misma o componer lo que la gente pide y está de moda.

Me pasó mucho que muchas personas opinen sobre lo que tengo que hacer o no con mi carrera y canciones. Nunca quise hacer algo por compromiso o cantar algo que no me representa. A eso soy fiel, a estar disfrutando con lo que transmito. Desde los ritmos e instrumentos hasta la letra. Obvio que hay que tener una visión de cómo vender y hacer que guste, pero esa no tiene que ser la prioridad, sino que te llene el alma.