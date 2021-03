Reinfección Covid: el virus permanece detectable o es un nuevo contagio

viernes 05 de marzo de 2021 | 1:03hs.

La pandemia de Covid-19 presenta nuevos retos pese a que ya transcurrió un año del primer caso detectado en el país. Desafíos no sólo en el diagnóstico y tratamiento, sino también en cuanto a la recuperación y el riesgo de reinfección. ¿Es posible que una persona recuperada de coronavirus vuelva a contagiarse de la enfermedad?

“Sí, una persona infectada con Sars-Cov-2 puede volver a infectarse. Hay casos de reinfección” responde a El Territorio Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi), al tiempo que enumera una serie de estudios científicos que lo comprueban, entre los cuales se destaca la revista The Lancet y el artículo “Evidencia genómica para la reinfección con Sars-CoV-2: un caso de estudio”.

“La posibilidad de reinfección con Sars-CoV-2 no se entiende bien. Un hombre de 25 años que era residente del condado de Washoe, en el estado estadounidense de Nevada, presentó a las autoridades sanitarias en dos ocasiones síntomas de infección viral. El paciente tuvo dos pruebas positivas para el Sars-CoV-2, la primera el 18 de abril de 2020, y la segunda el 5 de junio de 2020, separadas por dos pruebas negativas realizadas durante el seguimiento en mayo de 2020. El análisis genómico mostró diferencias genéticamente significativas entre cada variante asociada con cada caso de infección. La segunda infección fue sintomáticamente más grave que la primera” describe en sus conclusiones el artículo Nevada Idea Network of Biomedical Research, y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales publicado en The Lancet.

Más allá de la bibliografía y las experiencias en otras partes del mundo, en Misiones se encendió la alerta tras la notificción de tres casos de recontagio en el Samic de Oberá. Su director, Héctor González, había manifestado días atrás que hubo tres personas reinfectadas.

No es una declaración frecuente, dado que escasean estadísticas oficiales en Argentina sobre cantidad de reinfectados, mientras que en el resto del planeta hay sólo 63 casos de reinfección confirmados. Entonces resulta inevitable el interrogante, ¿se trata realmente de una reinfección o bien, como argumentan los virólogos, el virus tiene la capacidad de permanecer detectable?

“Una paciente dio dos veces positivo la prueba PCR” ratificó el director del hospital obereño, al tiempo que aseguró que el caso fue notificado a la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud.

Según la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, “más del 90% de los casos generan una respuesta inmune protectora entre los 10 y 21 días, aunque no se descarta que alguien pueda reinfectarse”.

Efectivamente la cartera sanitaria nacional no lo descarta, de hecho emitió un documento con “recomendaciones para el manejo de casos de reinfección y reexposición a Sars-CoV-2” y además recomienda la vacunación anticovid también en la población que haya padecido y superado la dolencia.

“En todo el mundo se han reportado casos con RT-PCR positiva para Sars-Cov-2, luego de la recuperación clínica de un episodio inicial y de la presencia de al menos dos test negativos por RT-PCR, durante el período de convalecencia. La controversia se genera alrededor de la posible interpretación de estos hallazgos: reflejan falsos negativos en la determinación molecular, reactivación viral desde reservorios aún no definidos ni caracterizados o episodios de reinfección. En los últimos meses, se han identificado casos de nuevas infecciones por Sars-Cov-2 en sujetos que documentaron un primer episodio de infección” detalla el escrito de Nación.

“Es importante tener en cuenta que la RT-PCR puede persistir detectable por un período de tiempo posterior a la infección (mediana de excreción= 20 días, máximo hasta 104 días), debido a la detección de fragmentos de ARN viral, inclusive, si el virus no es viable. La detección de material genético del virus con la técnica RT-PCR no es necesariamente sinónimo de infección activa” determina en las recomendaciones para casos de reinfección.

“Los recuperados se deben vacunar; es probable que se vuelvan a infectar”

Los investigadores no descartan la posibilidad de que una persona pueda contraer Covid-19 en dos ocasiones diferentes, la complejidad está en la “confirmación técnica”. No es suficiente, dos pruebas de PCR en un determinado intervalo de tiempo, requiere otro tipo de análisis.

Sobre ese punto reflexionó en diálogo con El Territorio Humberto Debat, virólogo e investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba, que el último año estuvo “poniéndole el hombro a la pandemia”.

Es miembro activo del Proyecto Argentino Interinstitucional (Pais) de genómica de Sars-CoV-2, desarrollado por el Consorcio Argentino de Genómica de Sars-CoV-2. El proyecto Pais es financiado por la Agencia Nacional de la Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Argentina; y desde fines del año pasado reforzó la orientación de su trabajo hacia la vigilancia genómica de variantes que pudieran estar circulando en Argentina y que tanto preocupan.

¿Conoce casos confirmados de reinfección de Covid en Argentina? Qué criterios deberían tenerse en cuenta para considerar una reinfección?

En este momento no hay ningún caso de reinfección confirmado en Argentina, eso no significa que no haya una gran cantidad de personas que hayan sufrido la enfermedad por intervalos de tiempo determinado que nos haría asumir que estas personas se han reinfectado.

El tema tiene que ver con la confirmación, para confirmar una reinfección tanto la muestra del primer hisopado que dio positivo como luego del intervalo de la convalecencia y con la segunda muestra que también volvió a dar positivo, siempre por PCR, deberían tomarse estas dos muestras, secuenciar los genomas de estas muestras y determinar que son significativamente diferentes.

Es decir de que la muestra uno difiera de la segunda muestra, con un número de mutaciones que nos de la certidumbre de que son eventos distintos y no un período de enfermedad persistente en el cual hubo una falta de síntomas por el período intermedio. Para tener una dimensión de lo difícil que es confirmar en términos técnicos una reinfección: en el mundo en este momento hay 63 casos confirmados con certeza de reinfección por coronavirus.

A los recuperados de Covid también se les recomienda vacunarse ¿significa que la persona puede volver a contraer la enfermedad?

Sí, a los recuperados de Covid se les recomienda vacunación porque es muy probable que estas personas vuelvan a infectarse y más en el contexto de nuevas variantes adonde empezamos a identificar evidencias de que este sería un proceso que podría ser por lo menos común. Hay estudios que tienen que ver con la utilización de suero de convaleciente, en casos de Manaos de lo que se llamó la primera ola de contagios en mayo, se utilizaron para neutralizar la primera variante que apareció a principios de noviembre y estos sueros no tuvieron la capacidad de neutralizar a ese virus. Es decir, que en la práctica, esas personas que ya tuvieron a enfermedad pueden reinfectarse luego de una cantidad de meses. Por no saber hasta qué medida el proceso de la enfermedad puede generar protección se recomienda la vacunación.

¿Qué protocolo de denuncia, tratamiento, seguimiento debería aplicarse en casos de reinfección ?

No hay un protocolo específico de reinfección, sólo que cualquier persona que vuelva a tener cualquier tipo de sintomatología asociado a Covid o que haya tenido contacto estrecho con personas que tuvieron un diagnóstico positivo de Covid, deben seguir exactamente el mismo protocolo. Aislamiento exhaustivo por un período de catorce días.

¿Hasta cuánto tiempo después una persona puede dar positivo al virus? En Misiones tenemos un caso de un paciente que estuvo 41 días aislado, lo testearon once veces. Recién en el último análisis negativizó el virus.

Las evidencias a veces difieren de las prácticas. En base a la literatura académica tenemos un grado de certidumbre extremadamente alto de que el período de contagio de una persona desde que inicia la sintomatología de Covis es hasta el día nueve y esto se basa en que en ningún lugar de planeta se ha podido aislar virus infectivo luego de los nueve días de sintomatología de un paciente.

Esto significa que independientemente de que los test de PCR puedan detectar RNA viral no hay ninguna evidencia de que ese RNA viral este asociado a partículas virales que tengan la capacidad de infectar a nuevas personas. Este es un hecho clave. Por supuesto eventualmente, si surge cualquier tipo de evidencia que indique que hay virus infectivo más allá del día nueve esto deberá ser replanteado.

¿Quiénes son los long-Covid?

Existe en la literatura a nivel mundial un gran número de pacientes que se los llama long-haulers o que tienen sintomatología de Covid por un largo período que puede expandirse por meses. Esto no tiene ninguna asociación directa con que estas personas sean contagiosas por meses, pero sí tiene que ver con alguna coyuntura de la persona en sí misma o cuestiones que todavía desconocemos. Un caso clave son los inmunodeprimidos, donde la respuesta inmune de estos pacientes no tiene la capacidad de restringir la replicación viral y por ende existe la posibilidad de que el virus siga replicándose en estas personas y es difícil que el ciclo de la enfermedad disminuya.

Al margen de los inmunodeprimidos, también tenemos sintomatología asociada a post Covid, personas que sufren de sintomatologías asociadas al daño que generó el período de infección que no necesariamente haya sido extenso. Hemos visto que algunos de los síntomas de largo plazo y muy típicos tienen que ver con la fatiga y los procesos de concentración. Es sintomatología típica de post Covid.

Oberá: uno de los casos fue notificado a Epidemiología para el seguimiento

* Por Cristian Valdes

Solamente uno de los tres casos de recontagio informados -a principios de esta semana- como detectados en la ciudad de Oberá, fue notificado oficialmente al Ministerio de Salud Pública de Misiones.

Eso en función de que la misma paciente dio dos veces y en diferente tiempo, resultado positivo a la prueba del PCR. Tal condición fue comunicada a la Dirección de Epidemiología tal cual marcan los protocolos.

Los otros no van a ser considerados de reinfección porque los positivos fueron detectados por medio de testeos rápidos, que tiene menor sensibilidad y dieron negativos al PCR.

“Una paciente dio dos veces positivo la prueba PCR, después los que habían dado positivo con el test rápido se les hizo también el PCR y terminaron siendo negativo”, aclaró el director del Hospital Samic de Oberá, Héctor González.

En esa línea explicó que “algunos pacientes pueden seguir dando la prueba del PCR positivo durante 45 o 60 días, entonces es difícil hablar de reinfección cuando no existe un PCR negativo del primer caso. Este detectado recientemente nos llamó la atención y obviamente se informó a la Epidemiología”.

Sobre la manera correcta en la que debe actuar el personal sanitario al momento de detectar el recontagio de un paciente, González refirió que existe un protocolo cuyo punto preponderante es informar a las autoridades del área epidemiológica para que puedan avanzar sobre un seguimiento y posterior estudio del comportamiento del virus en el paciente, siempre y cuando éste lo acepte.

“Existen protocolos de Nación y de Provincia para estudiar dichos casos. Yo le pasé a Epidemiología el puntual detectado en Oberá pero la paciente no quiso seguir una línea de estudios que es bastante compleja, debiendo hacerse varios análisis que inclusive algunos van a Buenos Aires. Pero pasa que muchas veces el afectado está bien y no quiere acompañar un procedimiento que le va a significar un nuevo desgaste”, subrayó.

De acuerdo a los datos que había mencionado González a principios de semana, los testeos rápidos detectaron mayores niveles de contagios en adultos mayores por sobre las personas jóvenes.