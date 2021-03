Camionero brasileño con síntomas de covid-19 fue atendido en el hospital de Irigoyen y Trasladado a Brasil

jueves 04 de marzo de 2021 | 9:29hs.

En la mañana del pasado martes, tras el llamado telefónico de un despachante de aduanas local, reciben en el hospital de Bernardo de Irigoyen a un paciente de sexo masculino, camionero brasileño de 67 años con síntomas de Covid-19.

Una vez llegado al centro de salud, el paciente es asistido siguiendo los protocolos establecidos para atender estos casos, se internó al paciente en el área de aislamiento, fue asistido con oxigeno y se realizaron todas las gestiones pertinentes para el traslado del paciente a su país de origen.

El traslado se realizó en las últimas horas de ese mismo día, en una ambulancia del hospital local hasta la aduana de cargas de Dionisio Cerqueira en suelo brasileño, donde lo esperaba otra unidad de traslado para llevarlo hasta el hospital de Dionisio Cerqueira donde quedó internado.

En diálogo con El Territorio la directora del hospital local, doctora María Elena Méreles, comentó: “En horas de la mañana de ayer, un despachante de adunas se comunicó conmigo, porque la persona en cuestión, estaba dentro del camión, no se bajó del camión en ningún momento pero se encontraba en mal estado de salud, él me dijo que se pasó toda la noche en esa situación y que no tenía mucho conocimiento de qué se podía hacer en estos casos. Entonces me llama y nosotros le buscamos con un móvil acordé a la situación, no tuvo contacto con nadie más, se lo internó en el centro de aislamiento porque el paciente requería de oxígeno y nos comunicamos con las autoridades de aduana ,de migraciones y de Brasil, de modo que se pueda tramitar el traslado y así llevarlo hasta la aduana de cargas para ser asistidos en su país de origen”.

A lo que agregó: “El paciente estuvo durante la noche en Argentina pero en ningún momento bajó del camión así que no tuvo contacto estrecho con nadie más que no fuera el personal de salud, y se tomaron todas las precauciones del caso, por suerte la médica de guardia y el equipo de enfermería, en ese momento, todos estaban preparados y esperándolo y bueno se lo recibió, se los atendió y se logró trasladarlo con éxito”.