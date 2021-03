El karting plantó posición y si no bajan loc costos, no corren

jueves 04 de marzo de 2021 | 6:01hs.

La primera fecha del campeonato misionero de karting de pista (Promocional 125) fue planificada para el próximo domingo 14 -en el autódromo de Oberá- pero los pilotos pusieron en duda la largada por los costos de competición que impuso la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (Femad) para la presente temporada.

Los corredores de la categoría hicieron saber su descontento y se plantaron ante la organización, a la que esta mañana enviaron un comunicado adelantando que no se van a presentar.

“El grupo/categoría Promocional 125 (campeonato de karting de pista misionero) informa a vuestro presidente Óscar Mieres que no nos haremos presentes en la primera fecha estipulada para el día 14/03 del corriente año”, anunciaron los pilotos, argumentando que “entendemos que todo ha incrementado el costo, pero cada suba va a acompañada de un factor, llamémosle inflación, aumento de nafta o dólar, pero ningún incremento de lo que ustedes pusieron acompaña algún factor real, siendo así consideramos estos incrementos de precios, inconcebibles y no los aceptamos”.

En el comunicado los corredores detallaron algunos costos que deben afrontar para poder ser parte de la competición.

“Inscripción 5.000 pesos (más del 200 por ciento en comparación con el año 2020); derecho a pista 3.000 (valor nuevo que deben absorber injustamente los pilotos, en el cual entra el valor de cinco entradas a 600 pesos, lo que no estamos de acuerdo ya que consideramos que el piloto no debe abonar ingreso al circuito ni este llamado derecho a pista); número 600 pesos (tiene que ser optativo, no impuesto por la Femad, ya que los kartings vienen pintados con sus respectivos números elegidos por cada piloto; concurrente 3.000 (más del 170 por ciento de aumento comparado con el año 2020); derecho de sensor 1.000 (más del 50 por ciento comparado con el año 2020)”, expusieron y dieron cuenta que la segunda fecha esos montos aumentarán aún más porque el autódromo de Posadas “cobra 5.000 pesos el derecho a pista”.

“El aumento total de todos los ítems estipulados por la Femad, en relación al año anterior, es superior al 200 por ciento”, expone la nota y aclara el deseo de los corredores “llegar a un acuerdo para el crecimiento de nuestro amado automovilismo”.

“Esperamos un gesto”

“Nos están cobrando una licencia al mismo precio que una categoría nacional. Es más simple decir que sale más barata una senior o máster nacional que correr acá en Misiones. Una locura. Un descaro total de parte de la Federación”, expuso Diego Barchuk, uno de los pilotos, en diálogo con El Territorio.

En línea con lo expuesto en el comunicado, confirmó que “decidimos no presentarnos porque los precios son incoherentes e inaceptables. Esperamos un gesto de la Femad y que por lo menos igualen a los costos de otras provincias. Imaginate que el campeonato metropolitano cobra 2.600 de inscripción por carrera y acá nos quieren cobrar 5.000 pesos por un provincial”, reclamó.