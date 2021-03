Qué ver, leer y escuchar

jueves 04 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Zama

TV pública. Sábado a las 22

Como parte del ciclo de cine, y enfocado este mes en directoras mujeres, este finde se emite “Zama”, de la salteña Lucrecia Martel, autora de un estilo propio. Además, la actriz misionera María Paredes hace su aporte al premiado filme.

Adele

Europa Europa. Estreno el 17 de marzo a las 22

Adèle Zimmer es Doctora en Psicología y se une a la policía federal de Bruselas para trabajar en casos de desapariciones inexplicables. Pero además, aprovechará su trabajo para acceder al expediente de su hijo desaparecido.

El futuro por decidir

Christiana Figueres y Tom Rivett-Carnac

Recomendado por el reconocido Yuval Noah Harari ofrece las herramientas para enfrentar la crisis climática y nos muestra las opciones de cambio existentes para que, desde cualquier ámbito, podamos reconducir la situación.

Ven, Seremos

Echave, Patu leonardi, Marcelo Canevari

Dos pueblos enfrentados históricamente vuelven a encontrarse. La historia intenta hacer reflexionar sobre cómo cambia nuestro mundo cuando en lugar de reproducir una cultura de la competencia aprendemos a cooperar y compartir.

My Head & My Heart

Ava Max

“Este es sin lugar a dudas mi video favorito de todos los que he hecho. Por primera vez, creo que mis fans verán a la verdadera Ava en la pantalla y recién comenzamos. ¡Vengan a bailar conmigo!”, dijo la cantante sobre el video.

100

Escalandrum

El grupo que viene de recibir tres Premios Gardel por su último disco “Studio 2”, edita esta placa con diez temas de Astor Piazolla reversionándolos con su particular mirada que fue se define como “la música de Buenos Aires del siglo XXI”.