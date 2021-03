Brasil: pese al récord de muertes, Bolsonaro pide no entrar en pánico

jueves 04 de marzo de 2021 | 6:02hs.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió ayer a la población no entrar en pánico con el récord de muertos por la pandemia, rechazó nuevamente las cuarentenas pese al colapso del sistema hospitalario en varias regiones del país porque habrá muertos “por hambre y depresión”, y sostuvo que el gobierno está haciendo lo correcto en la vacunación contra el Covid-19. “Han creado el pánico, el problema está ahí delante de nosotros. Lamentamos. Pero no se puede vivir con pánico, de nuevo la política de quedarse en casa no, es morir de hambre y depresión”, afirmó el mandatario ultraderechista, sin comentar la caída del 4,1% de la economía del país en 2020, la mayor en 30 años.