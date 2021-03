Paraguay: ante el colapso, piden una cuarentena total

jueves 04 de marzo de 2021 | 6:02hs.

La situación en Paraguay roza el caos. El sistema sanitario no da abasto. La presidenta del Círculo de Médicos, Gloria Meza, dijo ayer que se necesita una cuarentena total por al menos dos semanas ante el colapso en hospitales por casos de coronavirus en Paraguay.

“Colapsamos en los hospitales, colapsamos en las ambulancias y en la parte de provisión de medicamentos. Colapsamos en todo (…) Se debe imponer un retroceso total, llevar a una fase cero nuevamente por lo menos dos semanas, de manera que se alivie un poco esta situación, o si no iremos de mal en peor”, dijo Meza al diario ABC Color.

La médica señaló que los funcionarios sanitarios no dan abasto en los hospitales, ya que no alcanzan las ambulancias y tampoco se cuenta con los suficientes insumos ni medicamentos.

“Estamos tratando de resolver los problemas como podemos, ¿qué pasaría si decimos que no podemos resolver y nos vamos a casa? Así como lo harán los transportistas, que irán a huelga porque necesitan un mayor subsidio. Nosotros no tenemos seguros médicos, no se nos paga el subsidio por trabajo insalubre, tenemos un salario miserable, ¿qué es lo que podemos hacer?”, agregó.

Ayer, familiares y funcionarios del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Juan Max Boettner protestaron frente al edificio por supuesta falta de medicamentos necesarios para el tratamiento de los enfermos de Covid-19.

La realidad del sector privado

Sanatorios y demás centros médicos del sector privado no están sufriendo la falta de medicamentos y otros insumos que se demandan para el tratamiento de pacientes con Covid-19, tal como se da en el sector público. Sostienen que sus proveedores mantienen el stock de estos productos.

José Zarza, representante de la Asociación de Sanatorios Privados, explicó en declaraciones radiales que hasta el momento no sufren la falta de medicamentos para pacientes infectados así como ocurre en el sector público.

“Los sanatorios tienen sus proveedores que son los laboratorios y distribuidoras de medicamentos. Hay los productos, no hay una falta en particular así como ocurre en Salud Pública, según lo que se escucha en la prensa. La verdad no puedo opinar sobre eso, pero en el sector privado no nos falta”, dijo.

Camas contratadas por Salud

Con relación al nivel de ocupación de camas contratadas por el Ministerio de Salud Pública en el sector privado, se registran un 50% de capacidad del total de 78 unidades previstas. “Son como 39 pacientes internados en este momento en terapia por Covid-19 en el sector privado”, aseveró el presidente de la citada asociación.

Zarza indicó que este contrato se firma entre sanatorio y ministerio de forma particular, por lo que cada centro médico privado pone a disposición una determinada cantidad de camas de acuerdo a su capacidad y reserva lo restante para sus asegurados.

Asimismo, recordó que en diciembre y en la primera semana de enero se llegó a un 70% de ocupación de camas contratadas por Salud, que luego fue bajando a un 30% para fines de enero y que empezó a subir nuevamente en la actualidad.



La saturación comenzó en diciembre

El país vecino acumula 161.530 contagios de Covid-19 desde el inicio de la pandemia, de los cuales 3.218 murieron y 135.000 se recuperaron de la enfermedad.

Ya en diciembre del año pasado Paraguay confirmaba un colapso sanitario. El ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni, se había referido al colapso de las áreas de hospitalización y terapia intensiva en los hospitales de los departamentos de Asunción y Central, y aseguró que el país está ingresando “a una etapa muy difícil de la pandemia”.

“En Asunción y Central la situación es muy complicada”, dijo el funcionario en declaraciones a la prensa.