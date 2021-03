El primer contagiado lleva un año donando sangre

jueves 04 de marzo de 2021 | 6:04hs.

Un año después de haberse convertido en el primer argentino contagiado con coronavirus, el empresario Claudio Ariel Pazzi cuenta que atravesó toda la pandemia donando sangre para colaborar con investigaciones médicas ya que aún hoy registra anticuerpos en su organismo.

Claudio Ariel Pazzi es soltero, tiene 44 años, vive en el barrio porteño de Puerto Madero y en febrero de 2020 había viajado a Europa para visitar ferias internacionales y exposiciones de los cueros sintéticos y materiales que comercializa para la industria nacional de la marroquinería en sus locales de Boedo desde hace 24 años.

El 3 de marzo, dos días después de llegar al país desde Barcelona, le diagnosticaron que esa fiebre que ya sentía en el avión era producida por el Covid-19, el primer caso en el país.

Pazzi afirmó en diálogo con Télam que “desde diciembre de 2019, venía escuchando menciones al coronavirus en los medios, siempre sobre lo que pasaba en China”, por lo cual no lo sorprendió cuando llegó a Milán a mediados de febrero para la temporada de la moda que “no hubiese protocolos vigentes, ni barbijos, ni alcohol en gel”.

“Los médicos me explicaron todo con claridad desde el principio y me dijeron que, por la respuesta que había tenido mi sistema inmunológico, no iba a tener secuelas graves”

“A los pocos días se empezó a escuchar de casos en Italia ,y para cuando viajé a Barcelona, ya tomaban la temperatura a los pasajeros; en el viaje de regreso a Buenos Aires dormí cerca de doce horas y como al aterrizar me sentía un poco afiebrado y tenía una leve tos, decidí ir a que me revisaran en Swiss Medical de manera preventiva porque tenía todo arreglado para un viaje laboral a Brasil la semana siguiente”, apuntó.

El empresario continuó su relato: “Yo no me sentía mal para nada, era apenas un poco de tos y de fiebre, síntomas que capaz que con una siesta se me iban, pero ni bien llegué ese 1 de marzo y les expliqué de dónde venía me hicieron el hisopado para el test PCR y me derivaron al hospital Agote”.

“Dos días después, el 3 de marzo, llegó el resultado del test y vinieron los médicos y me sentaron para explicarme que yo era la primera persona de Argentina diagnosticada con Covid-19; yo no entendía nada porque me sentía bárbaro y ya pensaba en volverme a mi casa, así que me explicaron que tenía que quedarme 14 días internado”, rememoró.

Pazzi destacó que “tanto los médicos y los trabajadores del hospital Agote como la gente del Ministerio de Salud estuvieron siempre atentos” y contó que lo chequeaban “de manera regular”.

‘Yo aproveché que me sentía bien para pedir que me traigan mancuernas y una banda elástica para ejercitarme y mi notebook para poder trabajar”, agregó.

“Desde mi infección, doné muestras de sangre en cinco oportunidades y mi suero se utilizó, entre otras cosas, para medir la presencia de anticuerpos y cómo estos variaban en el tiempo”.

“Los médicos me explicaron todo con claridad desde el principio y me dijeron que, por la respuesta que había tenido mi sistema inmunológico, no iba a tener secuelas graves, pero como la enfermedad era nueva esos primeros días se hicieron difíciles porque tuve que explicarle a la familia y a los amigos que no estaba mal y no me iba a morir; para eso me ayudó mucho que con el teléfono le pude hacer muchas videollamadas a la familia desde el hospital”, agregó.



El trabajo del Malbrán

Del diagnóstico del paciente cero con coronavirus en la Argentina al trabajo actual de vigilancia de las cepas que circulan, el Instituto Malbrán tiene un largo recorrido en esta pandemia.

Cuando el 2 de marzo llegó la muestra de un paciente que había regresado de Italia con síntomas, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) “Dr. Carlos G. Malbrán” ya tenía puesta a punto la tecnología PCR en tiempo real para detección del nuevo coronavirus Sars-CoV-2.

“En el momento que surgió la emergencia sanitaria nuestro laboratorio tenía la capacidad de detectar cualquiera de los coronavirus mediante una técnica que había quedado desde la anterior epidemia de Sars (2003), pero nos quedaba un segundo paso que era identificar que se tratara de este nuevo coronavirus” dijo Elsa Baumeister, jefa del Servicio de Virosis Respiratorias.