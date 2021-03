Murió Bunny Wailer, leyenda del reggae jamaiquino

jueves 04 de marzo de 2021 | 6:00hs.

Bunny Wailer, un referente a nivel mundial por ser socio fundador de The Wailers, murió el martes pasado, en Jamaica. El último sobreviviente del mítico grupo tenía 73 años. Estaba internado en Andrews Memorial Hospital -en Kingston- debido a complicaciones producidas por un derrame cerebral que sufrió en julio, según informó su mánager, Maxine Stowe, a The Associated Press.

El artista formó The Wailers en 1963 junto a Bob Marley y Peter Tosh. El trío se conoció cuando vivían en un barrio pobre de la capital de Jamaica y le dieron forma a una de las bandas más representativas del género.

La fama internacional llegó con el álbum Catch a Fire. Además de música, The Wailers fue parte de la generación de artistas que popularizaron la cultura rastafari entre los jamaiquinos acomodados en la década de 1970. En el esplendor del éxito, el músico dejó el grupo que llevaba como nombre su propio apellido y en 1969 editó Blackheartman, su debut solista.

Apenas se conoció la noticia de su muerte, músicos de diferentes partes del mundo escribieron mensajes sobre el reconocido referente del género. “Sólo existió y podrá existir un solo Neville Livingston”, dijo Brian Paul Welsh, un músico local conocido como Blvk H3ro.

Además de los colegas, importantes personalidades de la política de Jamaica se mostraron conmovidos. El primer ministro, Andrew Holness, le rindió homenaje y escribió una serie de tuits: “Fue un respetado personaje ilustre de la escena musical jamaiquina”.

De acuerdo a la agencia AP, Wailer se sentía muy cómodo entre las montañas de Jamaica y disfrutaba de cultivar la tierra mientras escribía y grababa canciones bajo su propio sello, llamado Solomonic.