En Paraguay los médicos piden cuarentena total debido al colapso en hospitales

Los profesionales de la salud no dan abasto ante el aumento de casos y la poca asistencia estatal. Foto: ABC.

"Colapsamos en los hospitales, colapsamos en las ambulancias y en la parte de provision de medicamentos. Colapsamos en todo", lamentó la doctora Gloria Meza, por ese motivo consideró que la unica salida posible que ve ante esta crisis es la aplicación de nuevas medidas restrictivas como las impuestas el año pasado.

"Se debe imponer un retroceso total, llevar a una fase cero nuevamente por lo menos dos semanas, de manera a que se alivie un poco esta situación, o si no iremos de mal en peor", advirtió en diálogo con el diario ABC.

La doctora añadió que es cierto que muchos paises estuvieron en las mismas condiciones, pero Paraguay ya tenia la información de que el colapso podria llegar en algún momento y el Gobierno debía prever los mecanismos necesarios. "Un año tuvimos de tiempo para ejercer alguna idea administrativa para que no se produzca lo que se está produciendo ahora", cuestionó Meza.

Poco apoyo

La titular del Círculo de Medicos también aprovechó para cuestionar el poco apoyo al sector medico por parte del Gobierno, pese a que ellos estan al frente de la lucha contra el Covid-19.

"Estamos tratando de resolver los problemas como podemos. ¿Qué pasaría si decimos que no lo podemos resolver y nos vamos a casa? Así como lo haran los transportistas, que harán huelgas porque necesitan un mayor subsidio. Nosotros no tenemos seguros medicos, no se nos paga el subsidio por trabajo insalubre, tenemos un salario miserable. ¿Qué es lo que podemos hacer?", preguntó.

Asi también, añadió que "la mala administracion estatal" es visible en todos los campos: en la salud, la educacion y la economla, por ejemplo. Sin embargo, tambien hizo énfasis en la responsabilidad ciudadana, debido a que no se toma conciencia sobre la necesidad de seguir respetando el distanciamiento y los protocolos para evitar el contagio.

"Esto hace ver que nuestra educación estuvo colapsada durante mucho tiempo, porque esta actitud de los jovenes de no respetar la situación actual que estamos viviendo y no tener solidaridad con sus padres, abuelos y vecinos es una falta de educación. La educación se colapsó hace mucho tiempo, por eso estamos en estas condiciones", lamentó.