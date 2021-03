Continúa la vacunación en el polideportivo municipal de Jardín América

miércoles 03 de marzo de 2021 | 11:24hs.

Se continúa con la vacunación en el polideportivo municipal de Jardín América, en este caso personal de seguridad y profesionales de la educación.

En la lista que integran los docentes, son maestros de primero a tercer grado y profesores del nivel secundario que fueron seleccionados por el Consejo General de Educación (CGE).

La convocatoria tanto a los educadores como los de la fuerza de seguridad arrancó desde las 8 y se extiende hasta las 18 del día de hoy.

Clarisa Cucit, maestra de grado se aplicó la vacuna y dijo: "Estábamos esperando la vacuna con esto de la pandemia y recibir una dosis nos tranquiliza, es un adelanto y más aún los maestros que estamos frente a los chicos y es de seguridad para nosotros".

En tanto Viviana Feltan, profesora de tecnología opinó: "esperaba si recibir la vacuna, mas aún porque tengo a una persona mayor de 70 años conmigo y sirve no solo para cuidarme a mí sino también a los demás". Al respecto del inicio de clases dijo: "Ojalá sea un año positivo no solo para el docente sino también para el alumno porque el año pasado la virtualidad fue buena para algunos nomas pero la mayoría no tenía", cerró.