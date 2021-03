Mily volvió al show

miércoles 03 de marzo de 2021 | 2:30hs.

Desde mediados del 2019 las competencias se congelaron para Milagros Nimeth (18), pero el 2021 llegó con todo y en el calendario está redondeado abril con rojo, mes en el que la brillante patinadora misionera representará a la Argentina, en Guayaquil, Ecuador, entre las mejores del continente.

No todas fueron pálidas en el 2020, en el año pandémico lo virtual la llevó a clasificar a esta cita a través de videos y con el boleto en mano, al ser convocada por la Confederación Argentina de Patín, los entrenamientos se hicieron exhaustivos, pero faltaba el roce de torneos y en Mar del Plata, hace una semana, Mily logró un subcampeonato en la máxima categoría. Actualmente está en Buenos Aires compitiendo y cerrará esta minigira en Córdoba, en el Open de Clubes, del 6 al 11 de este mes, con la selección, donde trabajarán juntos ajustando detalles para la gran cita.

“Mi último nacional había sido en el 2019, así que pasé mucho tiempo sin competir. Pero fui invitada a Mar del Plata y salí segunda en Senior Internacional, esperaba patinar peor de lo que me salió, anduve muy bien después de estar parada todo este tiempo”, dijo contenta.

Además, en este torneo superó su nivel de puntaje y “eso es muy positivo, las expectativas son buenas para este año”, acotó.

Ahora, sigue rodando y desplegando sus coreos en distintas pruebas en Buenos Aires y de ahí a Villa María, por lo que el 2021, llegó con todo. “A falta de competir hace mucho me llenaron de competencias, una tras otra”, tiró risueña.

Mirada optimista

Viendo el vaso medio lleno, para Mily la pandemia la ayudó a pulir detalles de base y estar con su familia, ya que desde los 6 años que compite y en todos ellos hay viajes constantes.

“Para mí fue bueno, terminé la secundaria y este año empecé la facultad y pude seguir estudiando en paralelo gracias a todo lo que es virtual, me ayuda mucho eso”, compartió la posadeña que ya está cursando el ingreso a la licenciatura en Actividades Físicas y Deportivas en la Ucami. “Sigo en mi salsa”, acotó sobre la carrera elegida.

En lo estrictamente deportivo, la clasificación al Panamericano también se dio en la pandemia, “como no podíamos viajar teníamos que grabar videos y mandar a la confederación argentina y se fue dando por instancias; primero eran saltos solos, después la coreografía y en la última instancia es la presencial en Córdoba, con los que ya clasificamos. Esta última parte es para que nos vean competir los técnicos y ver qué podemos mejorar antes de ir a un torneo de esa magnitud”.

Mily entrena en Hot Wells, con Viviana Kruger, y también en el 2020 se apoyó en la preparación física que le otorgaron los profesionales del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo. “Gracias al Cepard todos los atletas nos pudimos mantener en forma, fue la gran ayuda para todos en la pandemia porque nos siguieron insistiendo que no dejáramos porque tarde o temprano íbamos a volver y así fue”, explicó.

Milagros desde los 6 años que patina, su amor por desplegarse sobre ruedas es una pasión que vive a diario, incluso “desde los 3 años que quería patinar, pero mi mamá por miedo a que me lastime me decía que no había escuelitas para niñas, hasta que un día fui al club Alemán, a buscar a una vecinita, me probé los patines y… chau mamá, no paré más”, dijo divertida.

Desde los 6 hasta ahora ya tiene copas nacionales, sudamericanos y panamericanos recorridos con la albiceleste. Ahora vendrá uno más en Ecuador. “Es mi vida es el patín. Entreno desde las 7 hasta las 12, ahí estudio y veo cómo trabajar el tema mental y la preparación física, estoy todo el día pensando en eso”, finalizó Mily, obsesiva por dar lo mejor, como lo hacen los que saben brillar.